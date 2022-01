Franz Ferdinand comparten ‘Curious’, otra canción inédita

Franz Ferdinand publicarán su grandes éxitos Hits To The Head el próximo 11 de marzo vía Domino. Han pasado tres años de su último álbum, Always Ascending (2018) y ya tenemos noticias de lo que será su nuevo lanzamiento, una colección de 20 canciones que muestra la evolución y los grandes momentos de la banda hasta la fecha.

Según comentaba su líder Alex Kapranos: “Es lo mismo que escribir una lista de canciones para un festival: quieres tocar las canciones que sabes que la gente quiere escuchar. Los hits. Llevando los hits a la cabeza. El corazón. El pie. Eso significa sencillos obvios, pero también canciones que sabes que tienen un significado especial tanto para la banda como para el público como “Outsiders” .

También agregamos dos nuevas canciones, grabadas el año pasado: “Billy Goodbye” y “Curious”, ambas coproducidas en la última etapa con Stuart Price. Tengo amigos que creen que de alguna manera no eres un fan “real” si tienes solo lo mejor de una discografía. Estoy en desacuerdo. Pienso en la colección de discos de mis padres cuando era niño. Me encantaron sus LP recopilatorios. Estoy muy agradecido de que tuvieran Changes o Rolled Gold. Esos LP fueron mi punto de entrada. Mi introducción.”

Ya habíamos escuchado “Billy Goodbye”, ahora conocemos “Curious”, también fue producida por Alex Kapranos, Julian Corrie y Stuart Price ( Dua Lipa, Madonna, Pet Shop Boys) y se acompaña de un video dirigido por Andy Knowles.

Hablando de la canción, Alex Kapranos dice: “¿Cuál es el significado detrás de la canción? Un encuentro lindo en la primera página mientras la tensión entra a la izquierda en un escenario oscuro, pero cuando nuestras estrellas chocan tengo curiosidad: ¿me querrás cuando me tengas? Soy un buscador de futuro. ¿Somos el futuro? Soy curioso. Tuve esta idea para la letra: algo así como el reverso de una de esas escenas de la vida que pasan ante tu mente mientras mueres en una película, donde el curso completo de una relación pasa ante ti en el instante en que te enamoras de alguien”.

Escucha ‘Curious’ de Franz Ferdinand

Gira de Franz Ferdinand

La máquina escocesa que lleva más de 20 años confeccionando himnos generacionales, estará el 15 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona, el 16 de marzo en el WiZink Center de Madrid y el 19 de marzo en elBilbao Arena de Bilbao para repasar todos sus grandes éxitos.