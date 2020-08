Future Islands anuncian streaming exclusivo, entradas a la venta

Future Islands publicarán su sexto disco disco, As Long As You Are, el 9 de octubre. Ese día, en el que será su único concierto de 2020, lo presentarán en exclusiva en un live streaming muy especial que tendrá lugar en Baltimore, su ciudad natal. En el repertorio, además de temas de ese flamante álbum, también interpretarán varios de sus clásicos. Las entradas para disfrutar de esa actuación, que en España se podrá ver a las 21 horas del mencionado 9 de octubre, se pueden adquirir en el enlace que se encuentra al final de este texto.

Este anuncio coincide con la salida del segundo single de adelanto de As Long As You Are, que se trata de la canción “Thrill”. El primer sencillo de este trabajo que vio la luz fue “For Sure”, que lanzaron a principios de julio y con el que rompieron un silencio discográfico de tres años. Además, lo acompañaron de un impactante videoclip dirigido por Sam Mason repleto de paisajes post-apocalípticos.

