Ya disponible el paso de Triángulo de Amor Bizarro por KEXP

Ya queda menos para que Triángulo de Amor Bizarro nos enseñen las canciones de la que será la esperada continuación de SED (2023). Nueva etapa y nuevo sello con el que irán un paso más allá de todo lo que nos dejaron en sus primeras dos décadas de carrera.

La banda de Rodrigo Caamaño, Isa Cea y Rafa Mallo, pasaba el pasado otoño por las sesiones de KEXP grabadas en la última edición de BIME, para condensar en poco más de 20 minutos, todas las virtudes que llevan atesorando desde que les descubrimos con su abrasivo disco de debut.

Los gallegos hicieron un repaso por todas sus caras, desde los arrebatos pulsantes, al dreampop o las canciones más aceleradas, estrenando además la nueva «Mi catedral», un medio tiempo creciente que formará parte del que será su nuevo disco. Su paso por el especial de la emisora de Seattle se completa con una interesante entrevista en la que hablan de su proyecto y de la propia escena.

Estas fueron las canciones interpretadas por Triángulo de Amor Bizarro:

Robo tu tiempo

Barca quemada

Mi catedral

Canción de la fama

De la monarquía a la criptocracia

Vigilantes del espejo

Disfruta del paso de Triángulo de Amor Bizarro por KEXP