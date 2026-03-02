Triángulo de Amor Bizarro se defienden tras acusárseles de blasfemar en su actuación en KEXP

Triángulo de Amor Bizarro pasaba el pasado otoño por las sesiones de KEXP grabadas en la última edición de BIME, para condensar en poco más de 20 minutos, todas las virtudes que llevan atesorando desde que les descubrimos con su abrasivo disco de debut.

Hace pocos días se emitió un concierto en el que hicieron un repaso por todas sus caras, desde los arrebatos pulsantes, al dreampop o las canciones más aceleradas, estrenando además la nueva «Mi catedral», un medio tiempo creciente que formará parte del que será su nuevo disco. Su paso por el especial de la emisora de Seattle se completa con una interesante entrevista en la que hablan de su proyecto y de la propia escena.

Poco después de salir al aire esta actuación la banda el diario ultraconservador de información sobre la Iglesia católica?? fundado en 2013 por Gabriel Ariza y Fernando Beltrán Infovaticana, lanzaba un artículo acusando a la banda «heavy metal» como mínimo de sacrilegio.

La respuesta de Triángulo de Amor Bizarro

Poco han tardado los gallegos en lanzar un comunicado al respecto:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tria?ngulo De Amor Bizarro (@tabizarro)

En el comunicado Triángulo de Amor Bizarro aclaran que: «Negamos nuestra presente afiliación con Satán, ni con ninguna fuerza del mal, real o imaginaria. Negamos también toda acusación de blasfemia, de corruptores de la sociedad, pertenencia a culto demoníaco, de profanación y de querer faltar al respeto de cualquier deidad. Las acusaciones de comunistas y heavy metaleros son mas debatibles, algo que haríamos gustosos en el foro debido».

Aclarando igualmente que «la frase «Puto Vox» exclusiva de la versión en directo de la canción antes citada, no es ni mucho menos un ataque a la marca de amplificadores Vox, famosa mundialmente desde su uso por parte de The Beatles, y que como casi todos los músicos, amamos». Para concluir que: «damos por terminada nuestra breve explicación de lo ocurrido, así como reiterar nuestras intenciones de no faltar al respeto, salvo a los que llevamos faltando desde 2004».