Triángulo de Amor Bizarro recuperan el pop noventero en ‘Sacrificio’

Triángulo de Amor Bizarro inauguran nueva etapa con la luminosa “Sacrificio”, primer adelanto del que será su próximo trabajo, Mi Catedral.

La banda gallega nos mostraba un avance de su nuevo álbum el pasado miércoles en Madrid, donde avanzaron que querían reiniciar su trayectoria, pero a la vez seguir fieles al sonido que les ha traído hasta aquí después de 20 años de carrera.

Esta nueva etapa de la mano de Sonido Muchacho se inaugura con una canción que recupera con especial nitidez el imaginario que siempre ha atravesado su música: Galicia como territorio simbólico, cargado de tensión, mito y memoria. En lo sonoro, el grupo se desplaza hacia coordenadas más noventeras que ochenteras, entre el noise pop y los arrebatos melódicos con sintes de The Cure. Una arquitectura de guitarras envueltas en trémolos y niebla, donde la melodía aparece y desaparece entre las capas de distorsión.

Lo primero que escuchamos de Triángulo de Amor Bizarro después del árido SED (2023) convoca también el universo de las meigas, presentadas como figuras ambiguas —sanadoras, adivinas, guardianas de rituales— que habitan ese espacio donde la razón no termina de imponerse. Más que un guiño folclórico, el grupo utiliza ese imaginario para construir una atmósfera de misterio contemporáneo, simbolizada en imágenes como el “estanque de plata”, metáfora de un brillo lunar que refleja y deforma la realidad.

Escucha ‘Sacrificio’ de Triángulo de Amor Bizarro