Triángulo de Amor Bizarro versionan ‘Bizarre Love Triangle’

Triángulo de Amor Bizarro nació con una canción como chispa fundacional: “Bizarre Love Triangle” de New Order, ese clásico melancólico que transformaba la tristeza en celebración.

Fue la pieza que, años después, inspiró a Rodrigo Camaño e Isa Cea a formar el grupo en Boiro en 2004, con la intención de explorar rabia, belleza y caos a través del ruido. Dos décadas después, la banda cierra el círculo versionando por primera vez aquel tema que los impulsó, reinterpretándolo desde su propio universo: donde New Order construían fulgor sintético, ellos levantan muros de texturas abrasivas y tensiones contemporáneas. El gesto más significativo, sin embargo, es lingüístico: traducen el tema al español y reformulan su fragilidad original en una declaración más firme y poderosa en la voz de Isa.

La versión funciona como un homenaje y, al mismo tiempo, como una reafirmación. Desde sus inicios han entendido la música como un laboratorio libre, ajeno a etiquetas estrictas, capaz de hibridar post-punk, shoegaze, noise y pop sin perder autenticidad.

Este “Triángulo de Amor Bizarro” no es solo una adaptación: es un gesto simbólico que une Manchester y Galicia, industria y periferia, sintetizadores y distorsión. En este retorno a la canción que los vio nacer, la banda no solo reconoce su genealogía, sino que demuestra por qué, veinte años después, siguen siendo una de las propuestas más singulares de nuestra escena. Un perfecto aperitivo, mientras llega la continuación de SED (2023) y ese disco tributo, donde disfrutaremos de 18 versiones exclusivas de todos sus discos, ya saben: Triángulo de Amor Bizarro (Mushroom Pillow, 2007), Año Santo (Mushroom Pillow, 2010), Victoria Mística (Mushroom Pillow, 2013), Salve Discordia (Mushroom Pillow, 2016), Triángulo de Amor Bizarro (Mushroom Pillow, 2020) y SED (Mushroom Pillow, 2023).

