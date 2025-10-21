Juana Everett publica un nuevo sencillo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Hace unos años te presentamos en Muzikalia a Juana Everett, cantante madrileña afincada en Los Angeles en aquel momento. Juana acababa de publicar su primer álbum, Move On. En sus canciones hablaba de la difícil transición de Madrid a Los Angeles, de las experiencias vividas, de la adaptación y el cambio. Desde entonces no habíamos tenido más noticias de la cantante y compositora hasta hace poco. En 2025 ha regresado a Madrid y tal vez no sea casualidad que ya esté preparando un nuevo álbum. Es como si los cambios hicieran fluir en ella la necesidad de expresar sus sentimientos mediante la música.

El nuevo disco tendrá un título de nuevo bastante explícito y relacionado con los cambios, con el movimiento: Past Lives in California. El álbum de Juana Everett saldrá a comienzos de 2026 a través de Great Canyon Records, discográfica barcelonesa que también publica los trabajos de artistas internacionalmente reconocidos como Joana Serrat y Riders Of The Canyon.

Como avance, Juana acaba de publicar el sencillo «One million dollars». Una canción que narra la desesperación de una mujer que quiere devolverle al mundo las heridas que este le ha provocado. Un alegato de locura de una imaginaria etapa pasada que siente como propia y enmarca en el entorno del oeste norteamericano. La letra no deja lugar a dudas, con la protagonista expresando sin tapujos sus intensos deseos y sus peligrosas aspiraciones.

En lo musical, «One million dollars» también pertenece a ese mismo territorio: entre el Country Noir y la Americana más alternativa se construye un espacio clásico y moderno al mismo tiempo, misterioso y amenazante pero también sensual y cinematográfico. La canción se grabó en directo en los Midletree Studios, en Nashville, con una banda formada por la propia Juana Everett, junto a Alex Muñoz (Margo Price, Nikki Lane, John Hiatt, Jeremy Ivey), Joe Pisapia (Allison Russell, KD Lang, Kacey Musgraves, Jonathan Wilson) y Jamie Dick (Rhiannon Giddens, Dawn Landes, Gill Landry). Tanto el sencillo como el disco han sido masterizados por Dave McNair (Bob Dylan, Patti Smith, R.E.M., Brandi Carlile, Susan Tedeschi, Beck).

Aquí te dejamos con «One million dollars» a la espera del nuevo álbum de Juana Everett.

(Foto: Juan Pérez Fajardo)