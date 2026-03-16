Km. 0 nos presentan su nuevo álbum canción a canción

Km. 0 es un grupo catalán formado por siete miembros que, durante la pandemia, unieron fuerzas para musicar un poema. Posteriormente publicaron varios sencillos, algunos de los cuales pasaron por nuestra PlayList Emergente. Finalmente, en 2023 publicaron su primer LP, Les Coses Que Som.

Ahora el grupo vuelve con un nuevo álbum titulado Sense Manual d’Instruccions. Un disco que, en la línea de anteriores trabajos del grupo, suena festivo y desenfadado aunque no está exento de cierta crítica a la forma en que funcionan muchas cosas hoy en día: la búsqueda del éxito, la responsabilidad, la inseguridad vital, la vivienda, las relaciones.

En Muzikalia hemos querido hablar con Km. 0 para que nos presenten su nuevo disco en sus propias palabras, canción a canción.

El disco: Sense Manual d’Instruccions

Sense Manual d’Instruccions es un disco pop, honesto y lleno de humor que explora la vida adulta sin tener ni idea de cómo hacerse mayor. Entre ironía y ternura, las canciones hablan de ser una “adulta funcional”, del amor, de frustraciones cotidianas, heridas invisibles, estrés y pequeños logros que no aparecen en los manuales. Es un retrato generacional de quienes sobreviven a facturas, pisos imposibles, redes sociales y rutinas caóticas, aprendiendo a relativizar, reír, amar y disfrutar de los momentos sencillos. Entre el caos y la calma, el disco recuerda que la vida no viene con instrucciones… y que eso puede ser, curiosamente, lo mejor.

Las canciones

Adulta funcional (ft. Lesquefaltaband)

“Adulta funcional” abre Sense Manual d’Instruccions con ironía y mucha honestidad. La canción retrata la mañana después de una noche larga y el choque con la vida adulta: lavar platos, ir al supermercado, devolver tuppers a los padres e intentar tenerlo todo bajo control mientras la cabeza aún duele. Con humor y un punto de autocrítica, el tema habla de la presión de ser responsable cuando en realidad todo parece improvisado. Entre ansiedad puntual, café descafeinado y llamadas de mamá, la protagonista —es decir, nosotros— admite lo que muchos pensamos: quizá ser una “adulta funcional” es solo fingir que lo tienes todo claro mientras sobrevives semana a semana.

Massa stories, poc amor

“Demasiadas stories, poco amor” reflexiona sobre una generación que lo comparte todo pero que a menudo se siente más sola que nunca. Entre algoritmos, filtros y vidas perfectas en las redes, la canción retrata la sensación de mirar el mundo desde fuera, como un espectador dentro de tu propio feed. Con humor y una mirada crítica, el tema contrapone la hiperexposición digital con la necesidad de calma y conexión real. En medio de tantas historias colgadas en internet, la pregunta queda flotando: si lo mostramos todo, ¿por qué a veces parece que haya tan poco amor de verdad?

Confesso

En “Confieso”, el disco baja un poco el ritmo y muestra el lado más vulnerable de crecer. La canción es una especie de balance sincero: errores, amores equivocados, decisiones impulsivas y la sensación constante de no saber si lo estás haciendo bien. Con una letra que alterna autocrítica y ternura, el tema habla de dudar, de equivocarse y de alejarse del camino que se esperaba de ti. Más que buscar respuestas, “Confieso” abraza la incertidumbre y recuerda que hacerse mayor también es aceptar las metidas de pata.

Ferides

“Heridas” es uno de los momentos más íntimos del disco. La canción habla de esas marcas invisibles que todo el mundo arrastra: palabras que no se dijeron, recuerdos que pesan y emociones que quedan guardadas en silencio. Lejos del dramatismo, el tema apuesta por una mirada serena sobre el paso del tiempo y el proceso de curarse poco a poco. “Heridas” recuerda que crecer también es aprender a convivir con aquello que no desaparece del todo, pero que con calma acaba dejando de doler tanto.

Assoliment satisfactori

Con humor y espíritu despreocupado, “Logro satisfactorio” cuestiona la idea clásica de éxito. En lugar de perseguir riqueza o grandes objetivos, la canción reivindica los pequeños triunfos cotidianos: echar una siesta, tener la nevera llena, bailar por la cocina o simplemente que te dé el sol. El tema juega con la sensación de que nada está realmente bajo control, pero que quizá tampoco hace falta que lo esté. Entre facturas, dietas que no duran y celebraciones modestas, la canción defiende una filosofía clara: si hoy todo está “bastante bien”, ya es un logro satisfactorio.

Ric per no plorar

“Río para no llorar” pone humor a una de las grandes frustraciones de la vida adulta: intentar encontrar piso. La canción retrata con ironía el laberinto de anuncios inmobiliarios, precios imposibles, pisos minúsculos y condiciones absurdas que convierten alquilar en una carrera casi perdida. Entre visitas exprés, avales imposibles y cuentas bancarias que no cuadran, el tema refleja la precariedad de una generación que intenta independizarse sin demasiada suerte. Ante este panorama, solo queda una salida: tomárselo con humor y reír un poco para no llorar.

Si tot se’n va a la merda

Con un tono irónico y desenfadado, esta canción habla de vivir en un mundo que a menudo parece ir a peor: malas noticias, caos en las redes y días en los que nada sale como estaba previsto. Entre llaves perdidas, neveras vacías y la sensación de que todo se acumula, la canción admite que no siempre hay respuestas ni soluciones inmediatas. Lejos de caer en el pesimismo, el tema propone una salida muy mediterránea: relativizar el drama, encontrar refugio en el humor y compartir un vermut con quien tienes al lado. Al fin y al cabo, el mensaje es sencillo: quizá hoy no arreglaremos el mundo, pero el mundo seguirá girando.

El meu lloc preferit

Pop íntimo que habla de encontrar refugio en alguien que te hace sentir bien, aunque todo alrededor sea caótico. Es ese lugar donde las preocupaciones se hacen pequeñas, los lunes parecen fiesta y los días pasan más rápido, solo con una sonrisa o un abrazo. Una canción sobre el poder del amor y la calma cotidiana que hace que la vida sea más sencilla y divertida.

La felicitat va cara

Canción pop con un punto reflexivo que habla de vivir sin filtros y aceptar que la vida es imprevisible. Entre días pesados y momentos de empoderamiento, la cantante narra que los errores, los dramas y los amores inesperados forman parte de lo que nos hace ser quienes somos. Con un mensaje optimista y una mirada irónica a las dificultades, el tema recuerda que, pase lo que pase, la vida sigue, los dramas pueden convertirse en canciones y siempre hay algún apoyo —como mamá— para no perder el norte.

Jo vull dormir (bonus track)

Canción energética y divertida que captura esos días caóticos en los que todo parece salir mal: despertadores que gritan, armarios desordenados, mil notificaciones y una vida que corre más rápido que tú. El tema expresa la sensación de no poder más y solo querer escapar unos minutos de todo. Entre correr, mails y alarmas, la cantante admite que a veces la única solución es dormir y volver a empezar.

Y ahora que ya conoces mejor a Km. 0 y su segundo disco, Sense Manual d’Instruccions, es el momento de que, si te apetece, lo puedas escuchar al completo.