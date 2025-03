la playlist emergente de la semana

Como cada miércoles, nos disponemos a compartir nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Tú Peleas Como Una Vaca, chinachinachina, Revegian, Beatneeks, Marcos French, Pirámide y Lil Aiden.

Tú Peleas Como Una Vaca – Terraplanistas

Tú Peleas Como Una Vaca acaban de lanzar el single «Terraplanistas» como primer avance del que será su álbum de debut. Una canción que llegó a ser finalista en el Benidorm Fest y que nos habla, en clave de humor, de conspiraciones varias y bulos históricos. Producida por Aaron Rux, la canción se mueve entre la elegancia, el minimalismo y la invitación al baile.

chinachinachina – Not anymore

chinachinachina es un grupo andaluz formado por Annie Bravo, Juande Jiménez y Javier Moral. En su música fusionan dream rock con R&B contemporáneo añadiendo unos toques de electrónica y jungle de los 90. Su segundo sencillo, producido por el holandés Mucky, se titula «Not anymore». Una canción que llama a abandonar situaciones asfixiantes y tóxicas.

Revegian – Junto a ti

Revegian es un joven artista chileno que ha publicado varios sencillos y un par de EPs en los últimos dos años. Su último lanzamiento es una canción titulada «Junto a ti» que salió hace unas semanas. El tema se presenta con un espectacular vídeo repleto de potentes imágenes y brillantes coreografías. Un estilo visual futurista que se complementa muy bien con el sonido de la canción.

Beatneeks – Con libertad

Beatneeks es una formación emergente de hip hop, soul y música electrónica que llega desde Moià, en la provincia de Barcelona. Hace unas semanas publicaron AWWDID (All We Wanna Do Is Dance), un EP en el que, sobre una base electrónica, combinan géneros como el lo-fi, la rumba, el afrobeat y el UK garage. Como avance lanzaron el sencillo «Con libertad», con la colaboración de Microbio de Lágrimas de Sangre y Pelat i Pelut.

Marcos French – Yo no soy esa

Marcos French es un prometedor artista argentino afincado en Madrid. Su próximo trabajo será un disco grabado en vivo en la Sala Villanos. Como avance, hace poco más de un mes nos dio a conocer su reinterpretación de «Yo no soy esa», el clásico de Mari Trini. Marcos, muy comprometido con la lucha LGBTQ+ y feminista, recupera aquel himno de reivindicación personal y empoderamiento para convertirlo en un manifiesto moderno.

Pirámide – ¡Boza, boza!

Pirámide es un trío sevillano que en pocos días publicará Cruces, su nuevo disco. En febrero, como adelanto, lanzaron un sencillo titulado «¡Boza, boza!». Una canción que combina folk andaluz, música africana, electrónica y sonidos industriales para hablar de la inmigración y los discursos de odio que provoca en alguna gente. Moviéndose entre la oscuridad y la esperanza, «¡Boza, boza!» invita al baile pero también a la reflexión.

Lil Aiden – 15 de junio

Lil Aiden es una cantante nacida en Sabadell que, tras pasar por el grupo Bounce Twice, se lanzó en solitario hace un año. Desde entonces algunas de sus canciones ya han pasado por nuestra PlayList Emergente. Finalmente el pasado 31 de enero la cantante publicó su primer álbum, Coco. Un disco que explora diferentes estados de ánimo a partir de experiencias propias y que puedes escuchar en este enlace. Entre sus canciones está «15 de junio», con emociones que van desde la tristeza hasta la recuperación.