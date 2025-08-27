la playlist emergente de la semana

En coordinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita con nuestra PlayList Emergente de los miércoles. Una ya veterana sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Moundrag, Lord Malvo, Rache, Zalomon Grass, Blackpanda, Dabelha y Pálida Tez.

Moundrag – Morning epitaph

El dúo bretón Moundrag publicará el próximo 17 de octubre su segundo álbum, Deux, vía Spinda Records y Stolen Body Records. Un disco del que hace unos meses nos avanzaron «The caveman». A finales de julio sacaron un segundo adelanto, «Morning epitaph», una pieza de melódico, suave e hipnótico rock progresivo que nos lleva a un mundo onírico donde un hombre se encuentra cara a cara con la mismísima Muerte.

Lord Malvo – Mi vergüenza (está para no usarla)

Lord Malvo es un grupo malagueño que ya ha pasado en varias ocasiones por nuestra sección de Emergentes y del que, además, reseñamos en su momento su disco de debut. Ahora la banda se encuentra ya preparando un segundo álbum del que en junio ya te presentamos un primer avance en nuestra PlayList Emergente. Poco después lanzaron otro adelanto titulado «Mi vergüenza (está para no usarla)» que te presentamos hoy en nuestra lista.

Rache – Todavía no

Rache es un grupo de rock alternativo, originario de Granada, que en septiembre publicará su primer EP, Mal Tiempo. A principios del verano dieron a conocer una primera canción titulada «Todavía no». Un tema pegadizo y directo que habla de armaduras emocionales, del miedo y la ira generada por verdades no dichas y de la reconstrucción tras el colapso. El vídeo que lo acompaña ha sido realizado por la propia banda.

Zålomon Grass – Ruins of the modern past

Zålomon Grass es un grupo gallego que el pasado marzo publicó su segundo disco, Trouble in Time. Un álbum con ocho canciones de rock and roll con toques de psicodelia y blues que cuentan historias de desesperación, lucha social, empoderamiento y meritocracia. Entre ellas está la potente «Ruins of the modern past», que te presentamos acompañada de un energético y poderoso videoclip.

Blackpanda – Ella es

Blackpanda es un dúo madrileño formado por Marta Marlo y Andrés Lim que ya pasó por nuestra PlayList Emergente el pasado mes de marzo. Entonces lo hacían para presentar una de las canciones de su primer álbum. Hoy vuelven a nuestra lista con su primera colaboración internacional, una canción titulada «Ella es». Se trata de un tema de electrónica minimalista y envolvente que cuenta con la participación de la artista mexicana Miranda Santizo.

Dabelha – Instinto animal

Dabelha es una artista y productora cántabra que empezó a crear música de forma intuitiva y autodidacta en 2019. En 2022 ya lanzó un single titulado «Gravity» al que siguió en 2024 su primer álbum, Sophia. Un disco del que este año ha lanzado una versión extendida. A principios del verano publicó un nuevo sencillo, «Instinto animal», una canción que nace a partir de un hipnótico mantra que nos invita a reconectar con nuestra naturaleza más silvestre.

Pálida Tez – Ser adulta es un disfraz

Pálida Tez es una joven banda albaceteña a la que seguimos la pista desde hace ya tiempo. En abril les entrevistamos a raíz de su participación en Sesión Vermú. Aunque ya llevan juntos casi cinco años, estamos todavía a la espera de su primer disco en formato largo. De momento nos han anticipado algunas canciones, como esta deliciosa y elegante «Ser adulta es un disfraz».