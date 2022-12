Como cada miércoles, aquí estamos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos elegido siete canciones de Ciutat, Las Wonder, Maragda, La Mujer Inversa, Autopista 61, Hologramma y Angeladorrrm.

Ciutat – Que salga el sol

Ciutat es un dúo barcelonés formado por Jordi (JP Sunshine) y Guillem (Guim). Ambos son miembros del colectivo Mainline y conocidos en la escena clubber nacional. Con este nuevo proyecto, centrado en un sonido más chill, publicarán en enero su primer álbum, Brandon, con el sello Primavera Labels. Como adelanto, hace unas semanas lanzaron el sencillo «Que salga el sol» en colaboración con el guitarrista barcelonés Rafael Ulecia.

Las Wonder – Mamá

Las Wonder es un grupo formado por Marta García (voz y guitarra rítmica), Sefi Meseguer (guitarra solista), Betsabé Sánchez (bajo) y Alba Sánchez (percusión). De ellas te hablamos el año pasado en 7 Minutos cuando presentaban las canciones de su primer EP. Ahora vuelven con un sencillo titulado «Mamá», una canción cruda y visceral que habla de avaricia, desdén, culpa, muerte y miedo. El vídeo es obra de Srocks Studio & Las Wonder.

Maragda – The new world

Maragda es un power trío catalán formado por Marçal, Guillem y Xavi. De ellos te hablamos hace ahora un año en nuestra PlayList Emergente. Entonces venían de publicar su disco de debut con Spinda Records. Un debut que se reeditó hace algo más de un mes al tiempo que lanzaban un nuevo sencillo, «The new world», que también aparece en la reedición en CD de este excelente disco de rock progresivo y psicodélico.

La Mujer Inversa – Fénix

La Mujer Inversa es una artista aragonesa que acaba de presentar este nuevo proyecto solista con el que ha publicado tres sencillos hasta la fecha. Canciones que ha grabado en Reno Estudios (Madrid) con artistas como Ramiro Nieto y Edu Martinez, de Sidonie, entre otros. Su último sencillo es «Fénix», publicado hace algunas semanas junto con este vídeo de El Estudio dirigido por Adela Moreno y Ana Escario. Pronto habrá noticias sobre el primer EP de La Mujer Inversa.

Autopista 61 – Hay veces

Aunque el grupo argentino Autopista 61 ya cuenta con más de una década de vida, no se ha prodigado mucho en cuanto a discografía, centrándose sobre todo en publicar sencillos. En los últimos meses han ido desvelando algunas de las canciones que formarán parte de su segundo disco en formato largo. El último se titula «Hay veces», una canción con un sonido poderoso que mezcla espíritu punk con algunos sonidos country y cierto estilo Stone.

Hologramma – Ya no estoy x ti

El pasado mes de junio te hablábamos en nuestra sección 7 Minutos al Día del grupo barcelonés Hologramma y su sencillo «BCN-MAD». Aquella canción hablaba de una relación a distancia. Su nuevo sencillo, «Ya no estoy x ti», es el reverso de la moneda: llega el desenamoramiento y relación se acaba aunque dejando un recuerdo cariñoso. Al tiempo que se lanzaba el sencillo se confirmaba la presencia de Hologramma en la próxima edición del Vida Festival.

Angeladorrrm – No puc, no vull, no sé

Angeladorrrm es un grupo catalán liderado por Àngela Balcells (guitarra y voz) y completado por Adriana Font (guitarra y voz), Víctor Mazariegos (bajo) y Joan Coll (batería). En febrero publicarán su primer EP, Res Dura Gaire Estona, con el sello The Indian Runners. Como adelanto han lanzado tres sencillos, el último de ellos este «No puc, no vull, no sé» que te presentamos hoy y con el que cerramos nuestra PlayList Emergente de esta semana. ¡Hasta la próxima!