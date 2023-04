Como todos los miércoles, aquí estamos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os recomendamos siete canciones de Club Oscuro, La Moneda de Mei, Segunda Comunión, Ívalo, Saint Torrente, Alien Corporation y Caraballo.

Club Oscuro – Denzel

Club Oscuro es una banda argentina, concretamente de Buenos Aires, formada en 2022. Recientemente han debutado con un sencillo que incluye los temas «Denzel» y «DDL». El primero de ellos es un potente tema que combina post punk con un ritmo bailable. La canción habla de la búsqueda de aceptación en un mundo donde cada vez dependemos más de la opinión de los demás. «Denzel» se presenta con un vídeo obra de Juan Liviero y producido por Caledonia Films.

La Moneda de Mei – Viena

La Moneda de Mei es un grupo madrileño que publicó su primer sencillo en 2019. Actualmente lo forman Edu, Santi, Cone, Rodri, Moi y Josa. Su última canción, publicada a principios de abril, se titula «Viena». Según cuentan, es un tema «para los que están esperando, para los que se arriesgan, para los que creen que todo lo bueno merece un sacrificio. Para los que creen que luchar por algo que quieres ya tiene sentido en sí mismo sin importar el resultado». El vídeo es obra de Ignacio Alonso.

Segunda Comunión – Siempre voy corriendo

Segunda Comunión es un grupo nuevo pero formado por conocidos músicos de la escena sevillana: JL Postigo al bajo y programaciones, Agu Maidero con las programaciones, sintetizadores y cajas de ritmos, y Josué Oliva a las voces, guitarras y theremin. En breve publicarán su primer EP, producido por el propio grupo con mezcla y masterización de Jacobo Fernández. Su último sencillo es «Siempre voy corriendo», con remezcla de Curro Morales (Califato 3 1/4).

Ívalo – A otra parte

Ívalo López es un cantante y diseñador cántabro. A principios del mes de junio publicará su primer disco, un EP titulado A Punto de Empezar. Como segundo adelanto, hace unos días lanzó «A otra parte», una canción de pop íntimo y personal en la que el cantante habla de nuevos comienzos, de amor y de lanzarse a pesar del miedo a los cambios. El vídeo, grabado entre Santoña, Suesa y Reinosa, ha sido dirigido por el propio Ívalo junto al director y productor Víctor Gimeno de Ingrave Estudio.

Saint Torrente – Adam

Saint Torrente es un artista oriundo de Gibraltar formado en la escena de cabarets queer de Londres y que publicó su primer trabajo, el EP Passion I, en 2019. Desde entonces ha seguido mejorando musicalmente siguiendo los pasos de sus influencias principales, entre las que se encuentran Laurie Anderson, Caroline Polacheck o Klaus Nomi. Su último sencillo es una tenue y atractiva canción titulada «Adam».

Aliens Corporation – Wake up android

Aliens Corporation es una banda independiente de música synthpop/electrónica con influencias de grupos como Depeche Mode, Kraftwerk o NIN. Hace aproximadamente un mes publicaron su primer EP, Closer to the Asteroids, con canciones que hablan de seres que se sienten de otro mundo y letras que buscan la rebelión mediante lo bello y excepcional. Entre esas canciones, que estarán presentando el 6 de mayo en el Café la Palma, está «Wake up android».

Caraballo – Atrás en el tiempo

Caraballo es el proyecto en solitario de Carlos Jiménez, cantante y compositor de Colectivo Da Silva. Hace pocos días que publicó su primer disco, un LP titulado igualmente Caraballo editado por Elefant. A principios de este año ya incluimos en nuestra PlayList Emergente una de sus canciones, «Déjame vivir». Hoy hacemos lo propio con «Atrás en el tiempo», última canción que adelantó antes del lanzamiento del álbum.