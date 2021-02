Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista que confeccionamos cada semana a partir de una selección de temas escogidos entre la gran cantidad de propuestas que llegan a la redacción, siempre de artistas y bandas emergentes o poco conocidas. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos decidido echar mano de la música de Los Flamingos, Flash Seasons, Lepanto, The Loose Chains, Biela, Temporal y The Ribbons.

Los Flamingos – Querernos a deshoras

Los Flamingos han presentado hace un par de semanas su nuevo sencillo, “Querernos a deshoras”. Una canción con la que siguen presentando, tras lanzar “Salto al vacío” hace unos meses, el LP que tienen previsto publicar la próxima primavera. “Querernos a deshoras” es un tema intenso y pegadizo que nos llega acompañado de un vídeo con imágenes de la banda. Los Flamingos han sido seleccionados para pasar a la siguiente fase del Mad Cool Talent by Vibra Mahou.

Flash Seasons – Trèfle

Flash Seasons es un sexteto de Toluca, México, formado en 2016. En 2019 grabaron, tras publicar un EP y diversos sencillos, su primer álbum de larga duración: The Superficial Dimension. Un disco en el pretenden mostrar sus variadas influencias, desde el rock alternativo hasta la psicodelia pasando por la new wave, y del que han publicado como primer sencillo de adelanto este tema llamado “Trèfle”.

Lepanto – Adicción

Lepanto es el proyecto musical personal del almeriense Manuel Carmona, ex componente de grupos como Casino y Cables Cruzados. Con esta nueva aventura se aleja del rock para lanzarse a la búsqueda de la perfecta canción pop. Su primer sencillo vio la luz hace unas semanas y se llama “Adicción”. Una canción pegadiza y con un ritmo contagioso que ha grabado con Paco Loco en sus estudios de El Puerto de Santa María.

The Loose Chains – Earphones

The Loose Chains es un dúo musical asturiano/aragonés compuesto por Jimena Vallina y Sergio G. Benedí. El pasado 2020 publicaron sus primeras canciones. Tras la buena acogida de su primer sencillo, “What can I do?”, lanzaron este “Earphones” en la que muestran que entre sus influencias más destacadas están el rock alternativo de los 90, grupos como Oasis o la guitarra de Tom Morello. El dúo promete seguir dando mucha guerra este 2021.

Temporal – Nieves eternas

Temporal es una banda argentina de pop rock formada por Claudio Díaz (guitarra y voz), Laura La Valle (guitarra y voz), Gabriel Alés (batería), Milton Mendoza (bajo) y Luciano Ferraro (piano). Su más reciente sencillo se llama “Nieves eternas”, y lo publican después de haberse presentando en el festival online Quédate Indajaus Music Fest y tras participar en el homenaje a Gustavo Cerati, de Soda Stereo. La canción está inspirada en la leyenda del Cacique Huazihul, el espíritu de la montaña en San Juan.

Noan – No me pidas perdón

Noan es un cantante, compositor y músico de 22 años, natural de la localidad costera de Zarautz (País Vasco). Actualmente reside en Asturias, desde nos donde presenta su último sencillo “No me pidas perdón”. La voz rasgada del cantante nos recuerda a los “roqueros alternativos” más característicos de los 2000, como Leiva, Rulo, Despistaos o Pereza, pero con un toque actual y con mucha personalidad. “No me pidas perdón” es una historia de desamor, en la que el protagonista del videoclip – el propio Noan – necesita de una explicación y no más excusas ni un simple perdón. (Laura Ivars Harrison)

The Ribbons – Cobardía

The Ribbons es una banda de rock bilbaína (ellos se definen como “high energy punk rock”) que recientemente han publicado su segundo álbum, Fast Forward (F.F.W.D.), con Giraffa Records. El tema con el que nos lo presentan se llama “Cobardía”, y su atrevido vídeo ha sido dirigido por Ander Manero. La actriz principal del mismo es Beatriz Catalán, la propia voz de The Ribbons. Con este tema, contrapunto irreverente a la reciente celebración de San Valentín, despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!