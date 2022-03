Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos elegido siete canciones de The Greuge, Project Claudia, Selbor, Laika, Montana, Manel Espinosa y Sonus Delay.

The Greuge – Erica

The Greuge, banda mallorquina formada en Palma en 2020, presenta single de adelanto del que será su álbum debut previsto para el 30 de marzo. El tema elegido, “Erica”, es una declaración de intenciones y buena muestra del sonido de la banda: potente, compacto y muy personal, con una guitarra destacada y una voz reconocible. En su sonido se aprecian influencias de bandas como Queens of the Stone Age, Nick Cave and the Bad Seeds, Interpol o Joy Division combinadas con el blues o incluso el trip hop de Portishead o Massive Attack y los toques dance de LCD Soundsystem o New Order.

Project Claudia – Lie to the brain

Project Claudia son Claudia (voz, guitarra), Alberto (bajo, guitarra) y Óscar (batería). El grupo zamorano pasó por nuestra sección 7 Minutos al Día en 2020 para presentarnos su primer álbum, Chasing Dreams. Su estilo toma influencias de estilos como pop-rock, blues, country o soul. Hoy Project Claudia vuelven a nuestra PlayList Emergente para mostrarnos el vídeo de “Lie to the brain”, un tema rockero sobre la materialización de nuestros sueños y el poder de nuestras decisiones.

Selbor – Lies

El DJ y productor andaluz residente en Londres Selbor presentó recientemente el primer adelanto de su esperado álbum debut que verá la luz el 1 de abril a través del sello Awal. “Lies” es un tema festivo y luminoso perfecto para el baile. Selbor combina aquí unos ritmos estimulantes que casan a la perfección con un gancho de piano que recuerda al House más clásico.

Laika – La agenda

Laika es una banda pop-rock argentina que nació de la mano de Leticia Monge, vocalista, guitarrista y compositora, en sus tiempos de estudiante. De eso hace ya unos cuantos años, pero en la última década el grupo había pausado su actividad, En 2021, con una formación renovada en la que acompañan a Leticia la guitarra de Juane Etchepare, el bajo de Gabriel Di Leva y la batería de Gustavo Sánchez León, volvieron con el disco Ataraxia / Principio de Realidad. Como primer sencillo publicaron esta canción titulada “La agenda” que hoy incluimos en nuestra PlayList Emergente.

Montana – Sin la red

Montana es un quinteto de Bilbao formado por Rober Une, Guillermo Shelly, Ekain Alzola, Dani Thomas y Jon Fresco. Su música, plantada en el rock de raíces y caracterizada por unas letras mordaces, combina diferentes estilos en un cóctel muy personal. Su primer disco, Sin La Red, ha sido mezclado por el laureado Rafa Sardina, ganador de 17 premios Grammy. Su primer vídeo corresponde a la canción titulada asimismo “Sin la red”, ha sido realizado por Gatobala Films, y cuenta con la actriz Usúe Álvarez y Ander, bajista de Shinova.

Manel Espinosa – Eres oro

El artista alicantino Manel Espinosa ya pasó hace unas semanas por nuestra PlayList Emergente para presentarnos una canción titulada “Goodbye Hong Kong”. Hoy vuelve a nuestra lista con “Eres oro”, una canción que habla del maltrato psicológico y que pretende ser aire fresco especialmente para las mujeres que lo están sufriendo a día de hoy. El videoclip relata, mediante la coreografía y el baile de Mónica Garrigós, el esfuerzo y el sufrimiento de una mujer para levantarse y salir de ese pozo aparentemente sin fondo.

Sonus Delay – Alaska

Sonus Delay es una banda madrileña de rock progresivo formada por Jiro Suárez (Voz), Juanjo Vegas y Roy García (Guitarras), Félix Alonso (Bajo) y Javier Álvarez (Batería). Sus influencias principales son el metal melódico, el rock y el post rock. Aunque publicaron su primer disco en 2009 y el segundo en 2013, luego vino un silencio prolongado que en 2022 han roto anunciando una nueva etapa con su tercer trabajo, Superesse. Como adelanto, han dado a conocer un primer single, “Alaska”, con un videoclip frenético y lleno de energía dirigido por su propio guitarrista Rodrigo García. Con Sonus Delay y “Alaska” concluimos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!