Neil Young edita un acústico inédito de 1971

Los fans de Neil Young están de enhorabuena. El artista norteamericano está enlazando nuevos álbumes con la recuperación de conciertos clásicos que en los últimos dos años nos han dejado con Colorado (2019), Homegrown (2020), Return To Greendale (2020) o el reciente Way Down in the Rust Bucket (2021), al que se le suma un acústico.

Young Shakespeare, contiene un concierto grabado el 22 de enero de 1971 en el Shakespeare Theater. Incluye versiones primerizas de clásicos como “Old Man,” “The Needle and the Damage Done,” “A Man Needs a Maid,”, “Ohio,”, “Helpless,” “Down by the River,” o “Heart Of Gold” interpretadas por Young con una instrumentación básica (guitarra acústica, harmónica y piano).

Young Shakespeare ya está disponible y contiene estas canciones:

1. Tell Me Why

2. Old Man

3. The Needle and the Damage Done

4. Ohio

5. Dance Dance Dance

6. Cowgirl in the Sand

7. A Man Needs a Maid/Heart Of Gold

8. Journey Through the Past

9. Don’t Let It Bring You Down

10. Helpless

11. Down by the River

12. Sugar Mountain

Disfruta de Tell Me Why de Neil Young incluida en Young Shakespeare