Pet Shop Boys + Cofidence Man + Jake Bugg (Primavera Sound – Estadio Metropolitano) Madrid 07/06/23

Bailaban Confidence Man sobre el escenario de la jornada inaugural del Primavera Sound de Madrid en los aledaños del Metropolitano, cuando se empezó a extender la noticia de que se cancelaba el jueves del festival. Lleva lloviendo bastante desde hace varios días en Madrid, la ciudad peor preparada para recibir tormentas. Así que recinto de Arganda del Rey donde se iba a realizar la parte principal del festival, se empezó a inundar. Ante la previsión de más tormentas el jueves, la organización decidió suspender la jornada para garantizar la seguridad.

Mientras cada uno encajaba la noticia de no poder ver a Blur o New Order como podía, el duo australiano seguía reivindicando con ditirámbico ahínco el big beat de los 90. Fat Boy Slim hasta arriba de eurodisco y bien de performance para ofrecer un directo algo deslavazado pero muy divertido. Lo mejor, el final con «Boyfriend (Repeat) y «Holiday». Antes, había actuado Jake Bugg y, La Paloma, orgullo de Tetuán de las Victorias, había sido el primer damnificado por la lluvia, supendiendo.

Decía ayer que el gran atractivo del Primavera de este año eran los conciertos de Pet Shop Boys en sala pequeña. Tras ver el directo del Metropolitano, creo que me he equivocado, el mejor concierto de Neil Tennant, Chris Lowe fue ayer. Es cierto que ver un grupo grande en un escenario reducido es una oportunidad con grandes ventajas, como el sonido o la cercanía con el artista. Sin embargo, hay grupos cuya propuesta en gran formato crece exponencialmente si se dan las condiciones adecuadas. Pet Shop Boys son uno de esos grupos que funcionan e incluso mejoran en grandes escenarios, y ayer todo salió a la perfección. Desde la puesta en escena y los visuales, no por ser la misma que la habitual de esta gira menos magnífica, pasando por un sonido excelente, hasta el setlist generoso de hits. Y en esas circunstancias, compartir la experiencia con miles de personas en vez de con cientos, multiplica el efecto de la música.

Lo mejor de un concierto para recordar siempre, la rave que se montó con «It’s a Sin» para terminar poco después con «Being Boring».