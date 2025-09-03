Hoy queremos reivindicar Coles Coner (2025) de Richard Hawley, uno de nuestros discos favoritos del siglo XXI. Un álbum editado originalmente en septiembre de 2005 que regresa a las tiendas en varias ediciones, incluyendo una en CD doble con las caras B de la época, temas inéditos y versiones acústicas de algunos de esos temas.

Hemos querido volver a sumergirnos en esa mezcla de lamentos nocturnos y canciones de amor: una banda sonora íntima de baladas arrebatadoras en las que asoman arreglos orquestales, música country, blues, pop de cámara e influencias del rock ‘n’ roll de los años 50.

Un disco que llevó la carrera de Richard Hawley al siguiente nivel y que vamos a diseccionar en Conexiones MZK a propósito de esta edición especial 20 aniversario.

Escucha Richard Hawley: especial 20 años de Coles Corner

Suenan:

Coles Corner

Just Like the Rain (Single Version)

A Bird Never Flew on One Wing

Room with a View

The Ocean (Single Version)

I’m Absolutely Hank Marvin (feat. Hank Marvin)

Some Candy Talking

Hotel Room (Acoustic)

Long Black Veil

Born Under a Bad Sign (Single Version)

Dark Road

Darlin’ Wait for Me (Acoustic)

Kelham Island

I’m Just Here to Get My Baby Out of Jail

Young and Beautiful (Live Acoustic)

Last Orders

