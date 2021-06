Robert Smith lanzará disco en solitario y dos álbumes de The Cure

Llevamos dos años oyendo hablar de música nueva de The Cure. La últimas noticias datan del verano pasado cuando el teclista Roger O’Donnell comentó en una entrevista en Classic Pop, que su nueva producción será la más intensa, dramática, emocional y triste en todo el catalogo de la banda: “Hace cuatro años le dije a Robert ‘tenemos que hacer otro disco. Tiene que ser el más intenso, triste y dramático que hayamos hecho y podemos retirarnos con él”. Y estuvo de acuerdo. Escuchando los demos, justamente hicimos ese disco. Creo que todos estarán felices con él. El problema es que han pasado 12 años desde el último álbum, por lo que hay más expectación. Cuando tienes un catálogo anterior como el de The Cure, tienes que estar a la altura. Robert dijo: ‘Si The Cure publica algo más, tiene que ser un disco bueno e importante. Es un álbum increíble, solo sugiero un poco de paciencia”.

Vuelven las noticias al respecto, ya que Robert Smith, que acaba de estrenar la canción “How Not To Drown” junto a Chvrches era entrevistado al respecto en el programa The Zane Lowe Show ahí el periodista le preguntaba por esos rumoreados nuevos álbumes y aparte de dar nuevos datos, nos sorprendía con que tiene un álbum como solista en proceso igualmente.

“Siempre quise hacer una hora de algo que fuera todo experimental, y no quisiera involucrar a The Cure en eso. Quiero decir, esperaron diez años para escuchar un disco nuevo, no quiero decepcionar al público con algo así. Así que decidí que eso ‘no’sería yo haciendo algo en nombre de la banda. Entre todos decidimos que no queríamos eso. Así que simplemente me estuve divirtiendo”.

Sobre lo nuevo de The Cure comentó que finalmente serán dos discos, uno de ellos notablemente más oscuro que el otro, de los que dijo “Están muy cerca de estar terminados. Solo debo decidir quién va a mezclarlos. Probablemente dentro de unas seis semanas podré decir cuándo saldrá todo y qué haremos el año que viene”.

