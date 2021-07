Te presentamos un nuevo sencillo de Normal, “10 segundos”

Normal es el proyecto musical del artista de Albacete Curro Violero (guitarra y voz), completada en la actualidad por Emilio Abengoza (guitarras, teclados y sintes), Eduardo Fernández (bajo), Chemi Sarrión (batería) y Paula Esteban (coros y percusión). Formada en 2018, la banda debutó ese mismo año con un disco titulado Más Bien Normal, publicado en edición física y digital, del que te hablamos en su momento en Muzikalia. Sus canciones recuerdan a grupos nacionales como Los Ronaldos, Hombres G, Pereza, Los Rodríguez o Enemigos, y también a nombres internacionales como The Beatles, Tom Petty, Fountains of Wayne, Kula Shaker, The Kinks, The Dandy Warhols o Wallflowers.

En 2019 editaron un single llamado “Luz y Pasarela” que fue utilizado como banda sonora del fin de semana de la moda de Albacete ABFASHION en la que tocaron en directo. Ese mismo año participaron en el Festival Poetas del Rock 2019 (junto a Beret y Sidecars), y ganaron el premio a la mejor canción por “Mejor” en el Memorial Alberto Cano 2019 (Albacete). En su presentación en Madrid llamaron la atención de Paco Trinidad, que les ha producido su nuevo trabajo, un EP titulado La Cara A que puedes escuchar en su página de Spotify.

La Cara A, el nuevo EP de Normal, incluye cuatro temas que van desde el pop fresco al rock psicodélico pasando por el happy-punk de alta cuna y baja cama, con letras tan intimistas y canallas como costumbristas. Hoy, tras presentar como primeros sencillos las canciones “Mejor” y “Lo que pienso de ti”, lanzan el tercero: “10 segundos”. Se trata de un tema corto y directo en el que tienen cabida estilos de lo más diferentes, desde el pop potente y enérgico hasta una especie de punk-pop con aroma 80s.

A continuación te presentamos “10 segundos”, el nuevo sencillo de los albaceteños Normal.