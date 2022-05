The Cure anuncian libro oficial con cerca de 300 imágenes icónicas

The Cure vuelven a ser noticia y no, aún no es por su disco nuevo. Robert Smith, acaba de anunciar la próxima edición de un libro titulado Stills (con fotografías de Paul Cox) y cuyos beneficios irán destinados a Médicos sin Fronteras.

El libro, de 256 páginas, recopila 291 imágenes icónicas de la trayectoria del legendario grupo británico.

Se trata de una edición limitada de 1313 copias numeradas. Puedes reservarlo en este enlace.

The Cure “Stills” – Photographs by Paul Cox – A unique collection of 291 iconic images across 256 pages – Limited edition of 1313 individually numbered copies – Percentage of sales to benefit Doctors Without Borders – Order it here https://t.co/peJYZD43J9 — ROBERT SMITH (@RobertSmith) May 18, 2022

Conciertos de The Cure en España

Barcelona y Madrid son las dos ciudades que han sido elegido para presentar sus nuevas canciones en España. Un nuevo disco, que según comentó Robert Smith: “Sé cómo se llama, se llama ‘Songs Of The Lost World’. Tiene ilustraciones, tiene un orden de ejecución, ¡ya casi está listo! Vamos muy lentos debido al retraso en la fabricación del vinilo, pero podría llegar en septiembre. Preferiría que simplemente saliera ya. No puedo soportar la espera”.

Cuando se le preguntó sobre el sonido de los próximos discos, Smith reveló: “Bueno, el primer álbum de The Cure es de un pesimismo implacable. Es la cosa más fatal que hemos hecho. El segundo es optimista, y mi [disco en solitario] no saldrá hasta el próximo año.

Tengo que seguir revisándolo. Es algo que he querido hacer durante tantos años. Me doy cuenta de que solo tengo una oportunidad de hacerlo, así que ahora comencé a agregar instrumentos reales e instrumentos acústicos, mientras que esta vez hace dos años era literalmente solo retroalimentación, pero me he desencantado un poco con eso. Lo había escuchado como tres veces y creo que es basura”.

Toma nota de las fechas:

10 – BARCELONA Palau Sant Jordi

11 – MADRID WiZink Centre

Comprar entradas para los conciertos de The Cure

Las entradas para los conciertos en Barcelona y Madrid ya están a la venta a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.