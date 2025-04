The Cure anuncian ‘Mixes of a Lost World’ con Mogwai, Mura Masa, Orbital y más

The Cure continúan sacando rédito a su exitoso Songs Of The Lost Word, el decimocuarto disco de su carrera y el primero en nada menos que 16 años; uno de los acontecimientos más importantes del pasado 2024.

El nuevo disco de los de Robert Smith no solo pasará a la historia por su contrastada calidad, sino por unas ventas que además de en Gran Bretaña, ha sido el álbum más vendido de la semana en Francia, Dinamarca, Alemania, Portugal, Escocia, Suecia y Bélgica. Llegando al número 2 en EEUU y España.

Tras su edición en varias versiones llegó Songs of a Live World, versión en directo del álbum grabada el 1 de noviembre en la sala Troxy de Londres. Un concierto de lo más especial que fue retransmitido por Youtube en directo en todo el mundo para los fans que no pudieron acudir al mismo

The Cure remezclados

Tras este concierto llegará una nueva versión del disco, en esta ocasión con remezclas. Hace unas horas The Cure publicó dos fotos y un fragmento de una canción. La leyenda “IV-XXI-MMXXV”, que significa 21 de abril de 2025, o lo que es lo msmo el cumpleaños número 66 de Robert Smith.

La primera imagen muestra una mesa de mezclas. En ella se encuentra la portada de un casete de música y las inscripciones “Cure” y “MOALW” “Mixes of the Lost World”, un álbum de remezclas de las ocho canciones del álbum de estudio. La segunda imagen muestra un iPod Classic, el dispositivo de almacenamiento favorito de Robert Smith donde podrás ver títulos de canciones como “All I Ever Am” con el agregado del remix “65 Slow Chord Version”. Hispacure, club de fans de The Cure en España se está haciendo eco de toda la noticia en tiempo real.

Está previsto que el lanzamiento se anuncie y este mismo 21 de abril y su fecha de publicación será el 13 de junio. Estas no serán las primeras remezclas de las canciones de Songs Of The Lost Word, ya que en noviembre publicaban en 7″ el hasta ahora único sencillo en formato físico del álbum, «A Fragile Thing», incluyendo la versión editada de la canción con menor duración, aparte del RS24 Remix. Por el Record Store Day llegó otra remezcla del aclamado productor Four Tet quien elaboró un remix especial de su tema «Alone», la canción de apertura de su reciente. Todas las regalías del grupo por la venta del disco se destinan a Médicos Sin Fronteras (MSF) del Reino Unido (número de organización benéfica: 1026588).

Esta será su portada:

Estas serán sus canciones:

Disc: 1

1 I CAN NEVER SAY GOODBYE (Paul Oakenfold ‘Cinematic’ Remix)

2 ENDSONG (Orbital Remix)

3 DRONE:NODRONE (Daniel Avery Remix)

4 ALL I EVER AM (meera Remix)

5 A FRAGILE THING (Âme Remix)

6 AND NOTHING IS FOREVER (Danny Briottet & Rico Conning Remix)

7 WARSONG (Daybreakers Remix)

8 ALONE (Four Tet Remix)

Disc: 2

1 I CAN NEVER SAY GOODBYE (Mental Overdrive Remix)

2 AND NOTHING IS FOREVER (Cosmodelica Electric Eden Remix)

3 A FRAGILE THING (Sally C Remix)

4 ENDSONG (Gregor Tresher Remix)

5 WARSONG (Omid 16B Remix)

6 DRONE:NODRONE (Anja Schneider Remix)

7 ALONE (Shanti Celeste ‘February Blues’ Remix)

8 ALL I EVER AM (Mura Masa Remix)

Disc: 3

1 I CAN NEVER SAY GOODBYE (Craven Faults Rework)

2 DRONE:NODRONE (JoyCut ‘Anti-Gravitational’ Remix)

3 AND NOTHING IS FOREVER (Trentemøller Rework)

4 WARSONG (Chino Moreno (Deftones) Remix)

5 ALONE (Ex-Easter Island Head Remix)

6 ALL I EVER AM (65daysofstatic Remix)

7 A FRAGILE THING (The Twilight Sad Remix)

8 ENDSONG (Mogwai Remix)