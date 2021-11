The Divine Comedy estrenan la inédita ‘The Best Mistakes’

Como te contamos hace algunas semanas The Divine Comedy publicarán el segundo grandes éxitos de su carrera tras A Secret History… The Best of the Divine Comedy (1999). Han pasado 23 años desde entonces y ahora llega el recopilatorio Charmed Life: The Best Of The Divine Comedy que lanzarán el próximo 4 de febrero. Una retrospectiva por tres interesantes décadas en las que han entregado álbumes tan sobresalientes como Casanova (1996), Absent Friends (2004), Liberation (1993), A Short Album About Love (1997), Fin de Siècle (1998) o Bang Goes the Knighthood (2010).

Remasterizado en Abbey Road, este nuevo “Best Of” ofrece una guía completa por su carrera y llegará en un 2CD estándar de 24 pistas y como una edición limitada de 3CD que contiene las 24 pistas Best Of, así como el “Super Extra Bonus Album”, una colección de grabaciones nuevas e inéditas. El disco incluye la divertida pieza “Te Amo España” que Hannon creó para ese Eurovisión Virtual de la pandemia y una nueva canción, “The Best Mistakes” que hoy podemos escuchar.

Así suena ‘The Best Mistakes’ de The Divine Comedy

The Divine Comedy nos visitan el próximo mes de marzo

Domingo, 6 de marzo de 2022

DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN, Kursaal

Entradas a la venta próximamente.

Miércoles, 9 de marzo de 2022

MADRID, Nuevo Apolo

Entradas a la venta próximamente.

Jueves, 10 de marzo de 2022

BARCELONA,

Entradas ya a la venta en lasttour.net