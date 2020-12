The Strokes presentan el vídeo de ‘The Adults Are Talking’

The Strokes lanzan vídeo para una de las canciones que antes descubrimos de The New Abnormal, su ya sexto trabajo con el que nos han sorprendido muy positivamente.

La continuación de Comedown Machine (2013) y al EP Future Present Past (2016) vino anticipada por varios temas, demostrando esa vuelta a su sonido más característico, ya saben, esa personal mezcla de sonidos que les emparentaba con bandas de los 60 y 70s, como Television, The Velvet Underground o The Stooges y a su vez, miraba al futuro. Un curioso cóctel seña de identidad, que les convirtió desde que debutaran a principios de siglo en una de las formaciones más personales del planeta.

Ahora The Strokes vuelven a recordarnos su buen estado de forma con un curioso videoclip para “The Adults Are Talking”, que ha sido dirigido por Roman Coppola.