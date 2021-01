Triángulo de Amor Bizarro nominados al Premio IMPALA al Álbum Europeo del Año

Triángulo de Amor Bizarro continúan viviendo un momento dulce después de proclamarse ganadores del Mejor Álbum Nacional de la VI edición de Premio Ruido.

Según informa UFI (Unión Fonográfica independiente), la banda gallega será la representante española para optar al Premio IMPALA al Álbum del Año, que cuenta con 25 nominados de todos los rincones de Europa.

El Premio al Álbum del Año, que se lanzó en 2011 junto al premio anual a la Contribución excepcional a la música europea, se creó con motivo del décimo aniversario de IMPALA. El galardón muestra la amplitud y diversidad del talento independiente en Europa.

El ganador es elegido a partir de una lista de propuestas de álbumes procedentes de todos los territorios europeos elegidos por su calidad musical, artística o característica excepcional. Los álbumes tienen que haber sido publicados por un sello independiente europeo entre enero y diciembre del año precedente.

El mes que viene conoceremos al ganador de esta edición.

Esta es la lista completa de nominados:

ALEJUANDRO BUENDIJA – “Škrinja” (Dallas Records)

ALMA – “Have U Seen Her?” (PME Records)

ANE BRUN – “After the Great Storm/How Beauty Holds the Hand of Sorrow” (Balloon Ranger Recordings)

ANETA LANGEROVÁ – “Dv? slunce” (Art Shock s.r.o.)

ANUSHKA CHKHEIDZE – “Halfie” (CES Records)

BALANS – “sam pravm” (KAPA Records)

BLANCHE – “Empire” ([PIAS] Recordings)

BOHREN & DER CLUB OF GORE – “Patchouli Blue” ([PIAS] Recordings / Ipecac Recordings)

DANNY VERA – “The New Now” (Excelsior Recordings)

DIODATO – “Che Vita Meravigliosa” (Carosello Records)

DUBIOZA KOLEKTIV – “#fakenews” (Menart)

FRAN PALERMO – “Crocodile Juice Bar” (MZK Publishing)

KUSH K – “Lotophagi” (BlauBlau Records)

MAJLO – “Vestiges: The Scenes” (Seagull Ross)

MY UGLY CLEMENTINE – “Vitamin C” (Ink Music)

NOISERV – “Uma Palavra Começada Por N” (Noiserv – SME Portugal)

REPETITOR – “Prazan prostor me?u nama koji može i da ne postoji” (Moonlee Records)

RINA SAWAYAMA – “SAWAYAMA” (Dirty Hit)

RONE – “Room With A View” (InFiné)

SONDRE LERCHE – “Patience” (PLZ/ EDDA MUSIC)

THORBJØRN RISAGER &; THE BLACK TORNADO – “Come On In” (Cope (DK)/ Ruf Records (DE))

TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO – “Triángulo de Amor Bizarro” (Mushroom Pillow)

VALERIA STOICA – “I Don’t Like Roses” (Uninvited Artists)

VLATKO STEFANOVSKI – “Taftalidze Shuffle” (Croatia Records)

ŽIDR?NS – “Kov?r?u mazb?rniem” (I Love You Records)