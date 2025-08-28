Vangoura comparten su versión de ‘Seguidores’ de Triángulo de Amor Bizarro

Llevamos unas semanas contándote que Mushroom Pillow lanzará un disco tributo a Triángulo de Amor Bizarro para cerrar los fastos del que fue su vigésimo aniversario.

En otoño podremos disfrutar al completo de un disco donde 18 artistas interpretarán 18 versiones exclusivas de todos sus discos, ya saben: Triángulo de Amor Bizarro (Mushroom Pillow, 2007), Año Santo (Mushroom Pillow, 2010), Victoria Mística (Mushroom Pillow, 2013), Salve Discordia (Mushroom Pillow, 2016), Triángulo de Amor Bizarro (Mushroom Pillow, 2020) y SED (Mushroom Pillow, 2023).

Después de escuchar a Parquesvr con «Robo tu tiempo», León Benavente con «Fukushima» y Repion con «ASMR para ti», llegan Vangoura haciendo suya esa «Seguidores»

Escucha ‘Seguidores’ de Vangoura