Bunbury anticipa su nuevo disco, un trabajo muy especial

Bunbury tendrá nuevo disco en 2020. Tal y como te venimos contando desde hace algunos meses, el artista maño ha venido anticipando en sus redes sociales, que una vez terminado el maratoniano EX-TOUR 17-19, que tuvo su reflejo sonoro en el reciente California Live!!!, vuelve a reunirse con su equipo de confianza para preparar nuevas canciones.

Hace pocas semanas, con motivo de la publicación de la edición especial de Pequeño por su XX aniversario, entrevistábamos a Ramón Gacías, batería y mano derecha de Bunbury, a quien aprovechábamos para preguntarle por su próximo trabajo, del que no nos daba información pero dejaba caer que “Hay material nuevo en que el estamos trabajando pero mejor no adelantar nada de momento”.

Hace pocas semanas un misterioso vídeo titulado #bunbury2020 adelantó que algo se estaba cociendo, y ya podemos adelantar que así será.

Quedan por tanto pocos días para poder escuchar el primer adelanto de lo nuevo de Bunbury, un disco que se antoja muy especial, en el que nada es lo que parece y que según nos anticipó el primer día de este 2020, exigirá una atenta escucha para poder encontrarnos con lo inesperado.

Os dejamos con la carta que Bunbury ha compartido con sus fans:

Lo primero y más importante desearos lo mejor para este año 20 que hoy empieza. Espero que os traiga lo que merecéis y que vuestros deseos se cumplan.

Personalmente, este año se me presenta especialmente emocionante. en unos pocos días podréis escuchar el primero de los adelantos de mi nuevo álbum.

Hemos trabajado muy duro durante todo el año ya pasado. Este es un disco muy importante para mi. Tremendamente personal. Creo que hay en sus surcos composiciones musicales, versos, melodías y producción que me parecen de valor. No me importa confesar abiertamente el cariño y amor que siento por esta nueva grabación, que mira al presente y a mi manera de sentir el día de hoy.

Me gustaría que lo escucharais con los oídos bien abiertos, para conocer y comprender y dejaros girar por la emoción y la capacidad de sorpresa. En este álbum nada es lo que parece a primera escucha y sus canciones están abiertas de par en par a lo inesperado.

Deseo que lo disfrutéis porque os entrego algo muy valioso parra mi.

Besos y abrazos para [email protected]!

Enrique Bunbury

