Bunbury anuncia su retirada de los escenarios

Malas noticias para los seguidores de Enrique Bunbury. Su maltrecha garganta le pide un parón que le ha hecho tomar la decisión de dejar los escenarios una vez termine la presente gira.

Bunbury publicaba recientemente su nuevo EP, El Puerto. Una nueva colección de canciones grabada en El Puerto de Santa María (Cádiz) a las órdenes de Paco Loco y su primer material tras los dos discos que editó el pasado 2020, Posible y Curso de Levitación Intensivo.

Ahora, tras dos años de pandemia, era el momento de volver a los escenarios, pero los problemas de salud han vuelto a dar las alarmas. Así lo cuenta el artista maño:

Comunicado Enrique Bunbury

“A quien pueda interesar

Desde hace unos años, llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender. Posiblemente, desde la gira de Mutaciones en el 15-16 y sobre todo en la de Expectativas, en los casi dos años y medio que duró el tour, entre el 17-19. El parón de las giras internacionales, el 20 y el 21, me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario, era una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana, corrobora todo lo contrario y confirma y adelanta, una decisión que sabía cercana.

Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira.

Así, he tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa, en los conciertos y tours. Los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice.

A partir de ahora, se abre ante mí un sinfín de posibilidades, en las que lo creativo, es decir, componer canciones, grabar discos, pintar y escribir libros de poesía, forman parte de mis objetivos. Tengo la edad para hacer este cambio importante en mi vida y el apoyo de mi familia y management.

Quiero agradecer y ser extremadamente respetuoso con todos los que me acompañaron hasta aquí, el público que me entregó su cariño y amor, en los más de mil quinientos conciertos que he ofrecido en mi vida, en España, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Japón. En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y 250 mil y, en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares. ¡Gracias sinceras!

Espero que lo que les pueda ofrecer a partir de ahora les siga interesando mínimamente. Así, también quiero agradecer a mi banda, los Santos Inocentes, y a todo mi equipo técnico y management. Ha sido un gran viaje. Gracias a todos.

Enrique Bunbury”.

Fechas de Bunbury en España

Llegan igualmente las primeras fechas para 2022 año en el que empezará a conmemorar igualmente sus 35 años en la música. Tres décadas y media que desde el primer mini Lp con Héroes del Silencio en 1987, se ha consagrado como una estrella internacional del máximo nivel, forjada al calor de brillantes obras y de una férrea disciplina de trabajo.

28 / julio / 2022 Bunbury Murcia, España Plaza de Toros venta anticipada:

Entradas ya a la venta en IBOLELEPRODUCCIONES.COM 30 / julio / 2022 Bunbury Mallorca, España Antiguo Aquapark Calviá venta anticipada:

Entradas ya a la venta en Entradas ya a la venta en MALLORCALIVEMUSIC.COM 6 / agosto / 2022 Bunbury Málaga, España Auditorio Municipal

venta anticipada:

Entradas ya a la venta en MALAGAENTRADAS.COM

El Corte Inglés 20 / agosto / 2022 Bunbury Alicante, España Área 12 – Multiespacio Rabasa venta anticipada:

Entradas ya a la venta en Entradas ya a la venta en ENTRADAS.COM 8 / septiembre / 2022 Bunbury Granada, España Teatro del Generalife venta anticipada:

Entradas ya a la venta en TICKETMASTER 10 / septiembre / 2022 Bunbury Madrid, España WiZink Center venta anticipada:

Entradas ya a la venta en EB TICKETS 15 / septiembre / 2022 Bunbury Barcelona, España Poble Espanyol venta anticipada:

Entradas ya a la venta en PROACTIV.ES 24 / septiembre / 2022 Bunbury Valencia, España Plaza de toros venta anticipada:

Entradas ya a la venta en PROACTIV.ES

2-3 / septiembre / 2022

Festival Vive Latino 2022

#vivelatinozaragoza Bunbury Zaragoza, España Explanada del Recinto Expo venta anticipada:

Entradas ya a la venta en TICKETMASTER

Foto Bunbury: José Girl