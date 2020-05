CHVRCHES lanzan una nueva versión de ‘Forever’

CHVRCHES han lanzado el audio la versión Separate But Together (separados pero juntos) de “Forever”, canción de su álbum de 2018, Love Is Dead de Glassnote Records. Con la canción volviéndose viral durante el confinamiento mundial, la banda ha estado buscando formas de llevar contenido a sus fans.

A principios de este mes, la banda grabó un video de la canción mientras estaba aislada en sus

respectivos estudios en casa. Sobre el video, Lauren comparte que “querían encontrar algo divertido que hacer con la canción cuando no podríamos estar todos en el mismo lugar, así que a AIain y Martin se les ocurrió la idea de grabar una versión, reinterpretando la canción.” El video se estrenó en YouTube para miles de espectadores y recibió elogios de Billboard, NME, Consequence of Sound and Stereogum. La semana pasada la banda interpretó la canción desde casa, con un efecto de caleidoscópico añadido, para millones de espectadores en la versión en casa de The Tonight Show con Jimmy Fallon.

La grabación original de la canción tiene 6 millones de streaming globales, un aumento del 900% en Spotify desde el mes pasado y 7.8m más oyentes mensuales. Variety, Forbes y Rolling Stone han escrito entre otras del éxito de “Forever”.