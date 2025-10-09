Damare! nos comentan su nuevo EP

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

En los últimos meses te hemos hablado en varias ocasiones del cuarteto barcelonés Damare!, compuesto por miembros procedentes de Mallorca, Rusia, Castellón y la India. El grupo publicó, desde la más absoluta independencia, los discos Back to Sigarillos en 2020 y Liquid Payment en 2022. Ahora, tras algunos sencillos de adelanto, acaba de ver la luz un EP titulado Luna. Un disco con cinco canciones con el que amplían su paleta de estilos, basada en el neo-soul, el r&b lo-fi, la psicodelia ambiental y el rock experimental, para abrirse a un sonido más accesible cercano al pop. Aunque siguiendo como siempre su filosofía DIY, para su nuevo trabajo se pusieron en manos de Garru (Pol Batlle, Marina Herlop, Tarta Relena).

El disco transita entre estilos, moviéndose de los ritmos bailables y el dark pop de «You lie» hacia el funk rock de «Loco». Tras explorar diversas paletas sonoras, finalmente el disco acaba volviendo a los orígenes neo-soul de la banda, aunque con matices. «Ahora qué» y «Settle» ofrecen una perspectiva más luminosa, potenciando su faceta más pop aunque con toques de acid jazz.

Para saber más sobre Luna, su nuevo EP, hemos pedido a Damare! que nos comentaran el disco. Hemos aprovechado también para saber más de sus orígenes y su trayectoria hasta llegar a este punto de su carrera.

Sus orígenes

Damare! se formó a partir de unas quedadas de jam sessions en la universidad de arquitectura de Barcelona, y aunque parecía una excusa para desconectar de los estudios realmente estábamos deseando formar una banda y ponernos a componer. Al conocernos los principales componentes de la banda descubrimos que, aunque los estilos de música que más nos gustaban eran similares, teníamos referencias distintas, y eso nos ayudó a descubrir y experimentar con música y estilos nuevos. Los primeros años con la banda fueron un aprendizaje, grabábamos canciones pero solo como ejercicio, y sobre todo quedábamos para tocar durante horas improvisando e intentando crear cosas nuevas.

Primer álbum

Al empezar a grabar en serio nuestro primer álbum, Liquid Payment, ya habíamos formado un estilo más propio y nuestras influencias más importantes se vieron reflejadas (BADBADNOTGOOD, Alabama Shakes, Hiatus Kaiyote, Radiohead y otros). Y después del lanzamiento empezamos a tener más conciertos y a poner en práctica nuestro directo, que es lo que más nos gusta y por lo que hacemos todo esto, poder tocar para la gente, mostrar nuestra música y disfrutarla entre todos.

Este nuevo trabajo lo empezamos a partir de la incorporación de un nuevo miembro en la banda, nuestra actual batería María. Después de que el anterior percusionista dejara el grupo no sabíamos como seguiría el proyecto, pero una vez María entró en la banda una nueva creatividad empezó a surgir, encajó perfectamente y todo lo que componíamos nos gustaba, así que grabamos dos singles como muestra y nos pusimos pensar en cómo llevarlo a cabo.

El nuevo EP

En anteriores ocasiones no habíamos quedado satisfechos con el producto final así que esta vez queríamos trabajar con alguien diferente. Un año atrás conocimos a GARRU, que entonces tocaba en la banda Myoboku junto a Marina Herlop y Toni Llull, y tuvimos la oportunidad de compartir escenario con ellos. Ahora estaba sacando un álbum en solitario que produjo por su cuenta, y además nos enteramos de que también había producido el primer álbum de Tarta Relena, así que hablamos con él, le encantó nuestra idea y nos pusimos a trabajar juntos. Después de repasar las canciones con GARRU como productor, y ponernos de acuerdo con el sonido que queríamos, fue una sinergia perfecta, a todos nos gustó el trabajo de los demás y fue muy fácil dar forma al disco que se llamaría Luna como el single principal.

En paralelo a la grabación, teníamos ideas para videoclips y fue entonces cuando coincidimos con Xavi Julez quien ya había hecho nuestro videoclip para «City of the 90’s», así que le ofrecimos trabajar en el video para «Luna» y le encantó. Justo durante estos meses nuestra amiga ilustradora Sara Jansen publicó un videoclip por primera vez y nos pareció que podía encajar, así que hablamos con ella y se ofreció enseguida para ilustrar la canción «Loco».

Ahora que ya conoces más a Damare! y las circunstancias en que se ha ido desarrollando su nuevo EP, Luna, te invitamos a escucharlo aquí mismo.

(Foto: Xavi Julez)