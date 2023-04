Depeche Mode comparten actuación con la orquesta de la BBC

Depeche Mode acaba de lanzar su primer álbum en seis años, el decimoquinto en su carrera. Memento Mori (Columbia, 2023) es una obra difícil, pues tuvo que ser grabada tras el repentino fallecimiento del miembro fundador de la banda Andrew Fletcher el pasado mayo. Un trabajo que no solo afronta la pérdida, sino que está lleno de esperanza y redención y supone su mejor material en largo tiempo, como mínimo desde Playing The Angel (Mute, 2005).

El ahora dúo formado por Dave Gahan y Martin Gore inició su gira mundial de 80 fechas en marzo, y lo estará presentado en nuestro país, en las ediciones de Barcelona y Madrid de Primavera Sound, a principios del próximo mes de junio.

Hace unos días acudían a los estudios Maida Vale de la BBC acompañados de la orquesta de Londres siendo entrevistados por Gary Davies e interpretando tres canciones: Su clásico «Walking In My Shoes» del disco que cumple tres décadas Songs Of Faith And Devotion (1993), su flamante reciente single «Ghosts Again» y su versión de «Sundown» de Gordon Lightfoot.

Puedes escucharlo en la web de la BBC o a continuación.