El cantante de Primal Scream edita su biografía en otoño

Bobby Gillespie, líder de Primal Scream anuncia libro de memorias. El libro, cuyo nombre es Tenement Kid será publicado por la editorial White Rabbit el próximo 28 de octubre.

Estructurado en cuatro partes, la biografía se enfoca en los primeros años de Gillespie creciendo en Glasgow, formando Primal Scream y uniéndose a The Jesus And Mary Chain como batería, junto a los hermanos Reid. La historia concluye con el lanzamiento de Screamadelica y su gira posterior.

“El editor Lee Brackstone me ha estado presionando durante años para que escriba un libro”, dice Gillespie. “Siempre lo rechacé con una excusa u otra. A principios de 2020, quería desafiarme creativamente y hacer algo que nunca había hecho antes. No quería escribir otro disco de rock, había hecho muchos de esos, así que decidí escribir unas memorias de mis primeros años de vida y trabajé en ella durante todo el verano, otoño e invierno de 2020 y aquí está. Se titula Tenement Kid porque pasé los primeros diez años de mi vida viviendo en uno. Estoy muy orgulloso de ello. Espero que disfrutes leyéndolo tanto como yo escribiéndolo“.

Esta es la portada de las memorias de Bobby Gillespie de Primal Scream:

Llevamos dos años sin noticias de Primal Scream, desde que publicaran su recopilatorio de singles ‘Maximum Rock’ N ‘Roll: The Singles’. La celebración de un catálogo vital de canciones de una banda que siempre ha superado los límites de su sonido. El rock ‘n’ roll está impregnado de gospel y soul en ‘Movin’ On Up ‘; muestra un pavoneo al estilo Stones en ‘Rocks’ y funk industrial en ‘Kill All Hippies’. Y esa actitud despreocupada nunca dejó de existir, como lo demuestra el himno que mezcla garage-rock y R&B clásico en ‘Country Girl’ y la creatividad de las canciones de su último álbum de estudio hasta la fecha, Chaosmosis de 2016.