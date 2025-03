Estrenamos el nuevo vídeo de Iboreh

Iboreh es el proyecto musical personal de Ibor Rodríguez, artista de Ponferrada que desde muy joven sintió atracción por las máquinas y sus aplicaciones al mundo de la música. De hecho a los 16 años realizó sus primeras producciones, influidas por el techno y el hardcore de la época. Entre los grupos que le inspiraban menciona Depeche Mode, Chemical Brothers, Prodigy, Underworld, Air, Duran Duran o The Cure, entre otros.

Tras un tiempo de parón, en 2019 volvió a sentir el gusanillo de la composición. Para dar salida a sus canciones formó The Castor Project que poco después se convirtió en Iboreh. Desde entonces ha publicado una buena cantidad de sencillos y un EP, Maybe is Question of Time, en 2023. En su música combina la electrónica y el indie rock más actual, cantando igualmente en castellano e inglés.

El último lanzamiento de Iboreh es un sencillo titulado «Am I really dreaming?». Como indica su título, la canción juega con la idea, popularizada por Calderón de la Barca en su famosa obra, de que la vida puede ser un sueño. Al mismo tiempo que con sus bajos profundos y su imparable ritmo nos invita a la pista de baile, también nos incita a preguntarnos si estamos realmente soñando cuando experimentamos nuestro día a día.

«Am I really dreaming?», mezclada y masterizada por Mario Ramos en Ogan Studio, se presenta con un vídeo, realizado y dirigido por Xerö Ysern de La Diéresis Visual que estrenamos hoy en Muzikalia.

