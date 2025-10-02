Estrenamos el nuevo vídeo de Sr. Bizarro
Sr. Bizarro es un grupo alicantino formado a principios de 2024 por Luis Tormo (voz y guitarra), Carlos Morales (bajo) y Ramón Hernández (batería). Este nuevo proyecto surge como una evolución de su anterior banda, Another You, y toma su nombre de un homenaje al Quijote. Una nueva propuesta musical con un sonido electrizante y potente que hasta ahora ha publicado cinco sencillos producidos por Raúl De Lara junto al propio Luis Tormo Larrosa. Canciones que formarán parte de un primer álbum que ya tienen grabado pero sin fecha concreta de publicación.
El último de esos sencillos se titula «Corazones lejanos». Un tema que describe de forma emotiva el anhelo del amor encontrado, que fue único y desapareció, pero siempre prevalece como un recuerdo presente, real y profundo. En «Corazones lejanos» participa Omar Martínez creando la electrónica de apoyo. La canción fue grabada con José Marsilla y Antonio Illán en Mia Estudio. Luis Tormo se encargó de la producción, y la masterización estuvo a cargo de Antonio Navarro en Eriatarka Mastering Studio.
Sr. Bizarro publican mañana el videoclip de «Corazones lejanos». Un vídeo que hoy, antes de su lanzamiento oficial, estrenamos hoy en exclusiva para Muzikalia.