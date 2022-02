Estrenamos el nuevo sencillo de Canciller

Canciller es el nombre del proyecto en solitario de Sara Canciller, ex lideresa de la desaparecida banda Papá Canciller que fundó en 2014 junto a su hermano el escritor Iván García Sánchez. Posteriormente pasó unos años trabajando en Florida (EE.UU) antes de volver a su Valencia natal decidida a satisfacer sus pulsiones artísticas. Sara compone canciones sinuosas, con ecos a los ochenta pero a la vez con un sonido actual, de suave tendencia melancólica pero firme y potente en las letras. Su música puede recordar a nombres nacionales como La Bien Querida o Zahara, pero entre sus influencias se encuentran también Fleetwood Mac, Björk, Cat Power, Feist o PJ Harvey.

Canciller publicará en 2022 su primer disco, un EP que se titulará Golpe de Estado. Como adelanto, hoy estrenamos un sencillo titulado “Agosto (Ocean Drive)”. Una canción sobre la nostalgia que puede hablar de echar de menos a una persona o a un sitio, como parece transmitir el título de la canción. Ocean Drive es una famosa avenida de Miami que Sara conoce bien y que le transmite recuerdos ambivalentes. A partir de estos recuerdos ha compuesto este tema delicado y con un toque de dulce melancolía que ha contado con producción de Raúl de Lara (Second, Varry Brava, Kuve, Arde Bogotá…) y de David Lozano (guitarrista de Second). Han colaborado también Fran Guirao, Nando Robles y Jorge Guirao (batería, bajista y guitarrista de Second).

La canción llega acompañada de un videoclip dirigido por Marcos Bañó (Baja Fidelidad Producciones) que refleja la atmósfera nostálgica y decadente de la canción, combinando a la perfección colorido y sensualidad.

A continuación puedes ver, en exclusivo estreno para Muzikalia durante el día de hoy, el vídeo del nuevo sencillo de Canciller en solitario: “Agosto (Ocean Drive)”.

Más información sobre Canciller en sus redes sociales y página web:

