Estrenamos el nuevo vídeo de Popkillers ADJ

Popkillers ADJ es un trío formado en Barcelona, en 2018, por JPopK (voces, letras, guitarra rítmica), C.C. (guitarra solista) y DJ AMSS (música, producción, live y DJ). Su música se mueve entre el rock alternativo, el punk rock e incluso el techno. La formación oculta su rostro y en directo intercalan el sonido mezclado y sampleado de DJ AMSS con guitarras afiladas y sintetizadores directos a la pista de baile.

Hace algunas semanas Popkillers ADJ lanzaron su primer disco, The Longings of Others, grabado en estudios de Barcelona, New York y Bogotá. Un disco al que hace pocos días le ha seguido un nuevo álbum, grabado en directo en la sala Apolo de Barcelona donde colgaron el cartel de entradas agotadas. Una actuación en la que compartieron escenario con Pussy Riot y New Day.

Dentro de ese directo se ha incluido un bonus track que cierra el álbum y que hoy se estrena en exclusiva en Muzikalia. Esta canción lleva por titulo “Empty Endings” y es una declaración en toda regla del nuevo sonido hacia el que la banda se está moviendo.

Popkillers ADJ tienen amplia experiencia en directo y ha actuado en salas tan importantes como Kafe Antzokia en Bilbao, Sala MON en Madrid, La Rambleta en Valencia, Sala Apolo en Barcelona, Legend Club en Milan y el grandioso Estragon en Bolonia. Dentro de poco anunciarán fechas de gira y una larga lista de confirmaciones para diversos festivales.

Mientras tanto, aquí tenéis, en exclusiva para Muzikalia, “Empty endings”.

