Se inicia la gira de The Cure por EEUU con novedades

The Cure continúan la gira de presentación del que será su nuevo disco que estos días llega a EEUU, donde estarán tocando hasta principios del mes de julio. Aún desconocemos la fecha de publicación de Songs Of The Lost World, aunque hemos escuchado cinco de sus canciones en la primera parte del tour que se desarrolló en Europa a finales del pasado año y pasó por nuestro país.

El Smoothie King Center de New Orleans fue testigo del arranque del tour por Norteamérica en el que tuvimos alguna que otra novedad interesante para los fans. El repertorio con una pequeña sección pop en la parte final para contentar al gran público, continúa viajando por los momentos más introspectivos que nos ofrecieron en su trilogía añeja (Seventeen Seconds, Faith (que en principio quedó excluido), Pornography) además de visitas importantes a Disintegration u otros discos como The Head On The Door, Bloodflowers o The Top.

No faltaron tampoco esas nuevas «Alone», «And Nothing Is Forever», «A Fragile Thing», «Endsong» y «I Can Never Say Goodbye», pero la principal novedad fue recuperar dos piezas que no tocaban desde 1987, la apasionada «A Thousand Hours» de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me y la popera «Six Different Ways» que escuchamos recientemente en la banda sonora de It.

Estas fueron las canciones interpretadas por The Cure en Nueva Orleans

Alone

Pictures of You

A Night Like This

Lovesong

And Nothing Is Forever

The Last Day of Summer

A Fragile Thing

Cold

Burn

Fascination Street

Push

Play for Today

Shake Dog Shake

From the Edge of the Deep Green Sea

Endsong

BIS:

I Can Never Say Goodbye

Want

A Thousand Hours

At Night

A Forest

BIS 2:

Lullaby

Six Different Ways

The Walk

Friday I’m in Love

Doing the Unstuck

Close to Me

In Between Days

Just Like Heaven

Boys Don’t Cry