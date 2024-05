Como cada miércoles, acudimos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os recomendamos siete canciones de Mario Cyrus, Malva, Mantra, Santoandrés, Néctar, Yereh Yebadi y Female President.

Mario Cyrus – Herida

Mario Cyrus regresa con un nuevo sencillo después del lanzamiento de su primer EP, Menterrota, el pasado mes de octubre. Con una voz más madura, letras más profundas y un sonido más experimental, su nuevo sencillo «Herida» se mueve entre el postpunk/darkwave y la electrónica hardstyle/techno, entre la melancolía y el dolor. La producción ha estado a cargo de Félix Esteban en coproducción con Carli Nistal.

Malva – Twizy Ferrari

Malva es un joven artista de 24 años que llega desde Murcia. Después de recorrer el circuito de salas de norte a sur con su banda, Carlos «Malva» nos presenta el quinto sencillo de su andadura en solitario: «Twizy Ferrari». Un tema grabado en la Casa Estudio Arde el Arte con producción de Ricardo Ruipérez (M-Clan) y la colaboración de Mario Vigara (Kuve) y Raúl De Lara (Viva Suecia). Con el coche y la velocidad como metáfora, la canción habla de asimilar que lo importante es el camino y no el destino.

Mantra – Arsenic

Mantra es un grupo mallorquín formado por Franc Prohens (voz, guitarra) y su primo Jaume (guitarra), con el refuerzo habitual de Mateu Del Río (bajo), Sergi Tomàs (batería) y Maria Antònia Rosselló (teclado). Tras debutar con un álbum autoeditado en enero de 2023, hace unas semanas publicaron «Arsenic», primer sencillo adelanto de su nuevo trabajo, el EP Summerdream. «Arsenic» se presenta con un vídeo obra de Six Producciones sobre material grabado en Estados Unidos por Xavier Antich, técnico de sonido del grupo.

Santoandres – Llama cuando

Santoandres es un compositor, productor y artista multidisciplinar que hace un par de años decidió dejar de trabajar para terceros y lanzar su propia carrera musical. En 2022 debutó con 30/11, un disco de pop con elementos urbanos. Su último sencillo se titula «Llama cuando», una canción sobre la ruptura que aquí funde influencias de la música argentina, una guitarra Rnb con sonidos trap, percusiones hispanas y elementos del lo-fi.

Néctar – Saliva

Néctar es un grupo madrileño formado en 2022 por Miguel (batería), Marcos (guitarrista) y Kike (voz), a quienes se unió más adelante Urko (bajista). Tras unos primeros pasos en los que experimentaron con el punk o el rap, han ido evolucionando hacia un estilo propio que combina post-rock con rock alternativo. En 2024 han publicado el EP Lágrimas, Sudor y Saliva, un EP conceptual de tres temas con el que buscan exteriorizar y afrontar una crisis existencial. Hoy incluimos en nuestra PlayList Emergente el último de ellos, «Saliva».

Yereh Yebadi – NCNS

Yereh Yebadi es un jovencísimo MC barcelonés que compone y canta sus propias letras desde los diez años. En 2021 arrancó una trayectoria en solitario que le hizo llegar hasta los Estados Unidos con su música y fichar por uno de los sellos referentes del estilo en Cataluña, Delirics. Su último sencillo es «NCNS», una pieza fresca y pegadiza que narra una historia de superación y la salida de un entorno complicado a través del trabajo y la música.

Female President – Home is the horizon

Female President es un trío familiar estadounidense inspirado en las primeras raíces del rock n roll. El grupo se formó durante la pandemia como una forma de hacer frente a las giras canceladas y los lugares cerrados. En la actualidad se encuentran a punto de publicar su segundo EP, The Healing Ritual. Como adelanto, hace unas semanas lanzaron el sencillo «Home is the horizon». Una canción que pretende calmar y abrazar el sentimiento de paciencia incluso cuando provoca lágrimas.