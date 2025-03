La Playlist Emergente de la semana

Como cada miércoles, nos disponemos a compartir nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Beals The Band, Marsella, Casi Perfectos, El Décimo Hombre, Finde Fantasma, Rumia y Ángela Pardal.

Beals The Band – Avui ets tu

Beals The Band es una banda de pop-dance barcelonesa formada por Álex Murga (voces y teclados), Dany Valcárcel (guitarra) y Albert Monsalve (guitarra). Tras presentar su segundo álbum de estudio, Fem un Pensa, su primer trabajo en catalán, hace unos días lanzaron su nuevo sencillo, «Avui ets tu». Un recordatorio de que, de vez en cuando, siempre es divertido vivir un amor romántico a pesar de los tópicos.

Marsella – Siempre eternos

Marsella es una de las bandas de indie-pop más interesantes del panorama nacional emergente. En los últimos meses su música ha aparecido en algunas de las playlists más influyentes, siendo además invitados a tocar en el Benidorm Fest 2025. «Siempre Eternos» es el cuarto single de su nuevo LP. Se trata de una canción de pop electrónico que trata el tema en la pérdida de un ser querido.

Casi Perfectos – A duras penas

Casi Perfectos es un dúo formado por Rubén (voz) y Hank (guitarra). De ellos te hablamos el pasado verano en nuestra sección 7 Minutos al Día para presentaros su primer EP. Su últimos sencillo es «A duras penas», un tema potente y emotivo que explora asuntos relacionados con el amor propio y las luchas internas. Casi Perfectos siguen con su gira F A S E S 24/25, cuyas fechas están disponibles en su página web.

El Décimo Hombre – Zona terminal

El Décimo Hombre es un grupo emergente madrileño formado por Carlos, Marcos, Tolo y Leo. En su música fusionan elementos del post punk con un estilo bailable y vibrante. Su segundo sencillo vio la luz hace apenas una semana y se titula «Zona terminal». Una canción de ritmo enérgico y melodías pegadizas que enriquece su estilo con sonidos cercanos al shoegaze y el dream pop.

Finde Fantasma – Autobús

Finde Fantasma es un grupo indie de Alicante que debutó en 2022 con un disco titulado Intramuros, producido por Carlos Hernández Nombela. Su último sencillo, «Autobús», nace de una anécdota vivida en el bus nocturno del Sonorama. «Autobús» es una canción pegadiza y vibrante, con un aire nostálgico pero una sección rítmica muy potente. El próximo 29 de marzo Finde Fantasma estarán en la Sala Stereo de Alicante. Entradas disponibles aquí.

Rumia – Role model

Rumia es una cantante de origen hispano-portugués de la que ya te hablamos el pasado mes de septiembre. Entonces presentaba el sencillo «Emergency» y anunciaba su nuevo disco. El álbum se titulará Old Enough to Save Myself y saldrá el próximo 4 de abril. Como último adelanto acaba de publicar «Role model», un sencillo en el que reflexiona sobre la difícil experiencia de darse cuenta de que alguien a quien admirábamos no es quien esperábamos que fuera.

Ángela Pardal – Hola y adiós

Ángela Pardal es una artista gallega que ya ha pasado en varias ocasiones por nuestra PlayList Emergente. Hoy regresa a nuestra lista semanal con «Hola y adiós», su nuevo sencillo. La canción, que representa un pequeño giro en su sonido hacia un pop más melódico, es el primer adelanto del que será su nuevo álbum. Un tema con el que Ángela abraza un cierto tipo de espiritualidad que, parece ser, tendrá protagonismo en su próximo disco.