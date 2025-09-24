la playlist emergente de la semana

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Murina, D Nácar, Myriam Swanson, Aure, Teana, Hostia Pedagógica y Quique Gallo.

Murina – Dolor sin rencor

Murina es un power-trío formado en Barcelona por Martina (Italia), Laura (Finlandia) e Iñigo (País Vasco). Su primer disco se titula Nueva Forma de Vida, te lo presentamos hace unos meses y es un álbum de noise rock potente y oscuro. El título hace referencia a los vaivenes de la vida y cómo el arte nos ayuda a encontrar significado donde solo parece haber incertidumbre y caos. Como sencillo han sacado hace poco «Dolor sin rencor», una canción cruda, un mantra imparable que habla de aceptar el dolor. El vídeo es obra del equipo de audiovisuales Blua.

D Nácar – 1 feeling

D Nácar es un proyecto musical que fusiona la escritura ingeniosa y afilada propia del rap con los sonidos y melodías del pop, el rock y la nostalgia de los 80. En abril de 2025 publicó su primer disco, HECHODNÁCAR, un EP de cinco canciones creado y firmado junto al productor barcelonés Marco La Testa. Desde entonces ha lanzado varios sencillos, el último de ellos «1 feeling». Una canción de aire veraniegos que narra una historia de amor despechado en las playas de México.

Myriam Swanson – Golden trash

Tras varios años formando parte de distintos grupos de la escena barcelonesa, Myriam Swanson se ha lanzado en solitario en 2025 con su primer álbum, Calígula. Una noticia que ya te avanzamos a principios de año en Muzikalia. Myriam estará este viernes en La Mercé (Barcelona) presentando el disco gratis y al aire libre. Además hace unos días publicó un single no incluido en el disco, «Golden trash». Una canción de pop alternativo que combina la electrónica de los 90 con la elegancia de Everything But The Girl.

Aure – The sailors’ tales

Aure es una cantautora folk francesa que debutó a finales de 2023 con el EP A Few Notes. Tras un periodo de silencio, este mes de septiembre ha vuelto con un nuevo sencillo. La canción es una deliciosa pieza de folk que se titula «The sailors’ tales» y habla de cómo percibimos la realidad centrándose en la línea del horizonte, algo que vemos nítidamente pero que físicamente no existe. Aure publicará su primer álbum en 2026.

Teana – Tangible circle

Teana es un cuarteto de rock psicodélico de Barcelona. Tras lanzar un par de EPs, el próximo 17 de octubre publicarán su álbum de debut, Sagrada Bendición. Como quinto y último avance del disco acaban de sacar «Tangible circle», un sencillo de potente rock con tintes progresivos que combina el clasicismo de Jethro Tull con la psicodelia contemporánea de King Gizzard & The Lizard Wizard. La canción habla de cómo gestionamos en nuestra mente la diferencia entre expectativas y realidad.

Hostia Pedagógica – Abajo con el trabajo

Hostia Pedagógica es un grupo de Barcelona de garage post-punk que está formado por Xavier Javaloyas (Java) a la guitarra y voz principal, Brian San Onofre a la batería y coros, y Jordi Iglesias al bajo y coros. Tras publicar un EP autoproducido han fichado por Limbo Starr con quienes publicarán un sencillo en vinilo 7″ el próximo mes de noviembre. Una de las canciones ya puede escucharse en plataformas digitales y se titula «Abajo con el trabajo».

Quique Gallo – Aquí otra vez

Quique Gallo es un músico valenciano que empezó tocando la batería en diversos grupos de su ciudad. En 2021 publicó su primer disco bajo el nombre de Flores, en 2024 formó Yo Somos y lanzó un LP, y finalmente en 2025 ha presentado su proyecto personal con su propio nombre. Como Quique Gallo, próximamente presentará un primer EP con cuatro canciones. El segundo sencillo de adelanto salió hace apenas diez días y se titula «Aquí otra vez». Se trata de una invitación a perderse por los caminos de la vida y a disfrutar del momento.

