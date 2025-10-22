La playlist emergente de la semana

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Jandry Palms, Drûpe, Brilliant Cor, La Mano de Cervantes, Alfilera, María Rodríguez y Récord Mundial.

Jandry Palms – Moon song

A la madrileña Jandry Palms te la dimos a conocer en 2022 cuando sacó su primer álbum, Palm Naive. Desde entonces ha sido una presencia más o menos habitual en nuestra PlayList Emergente. La cantante ha decidido producir ella misma su último lanzamiento, una canción titulada «Moon song». Psicodelia suave y algo de dream pop para un tema inspirado bajo la luz de una luna de verano.

Drûpe – Party

Drûpe es un grupo formado por Camille Tardieu (Camy Myles), Sylvain Giordano (Sly. G), Juan Sebastián Igielski (Sebas) y Matthew James Cuddy (Matt). Pronto lanzarán su álbum de debut, Peach Please, con Malpaís Records. Mientras tanto, hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a escuchar esta invitación al baile y a la fiesta que es «Party». Una canción cañera, pegadiza, y con un magnífico vídeo obra de Murciano Total.

Brilliant Cor – Flúor

Brilliant Cor es un proyecto nacido entre Valencia y Madrid formado por Jose Serrano y Jorge Carod, dos veteranos de la escena underground. Su música combina punk, metal, electrónica y hardcore con un toque ochentero. Su carta de presentación es esta potente y vibrante y eléctrica canción titulada «Flúor».

La Mano de Cervantes – Desaparecer

La Mano de Cervantes es un misterioso proyecto que publicó su primer disco, De Primera Mano, en 2022. Después desapareció hasta este 2025 en el que lanzará su continuación, apropiadamente titulada Segunda Mano. Como avance, hace un mes salió «Desaparecer», un sencillo de indie rock que puede recordar a los primeros R.E.M. o a The Wedding Present.

Alfilera – Indeleble

Alfilera es el proyecto independiente de la artista chilena Alfonsina García. En agosto publicó su primer sencillo, «Indeleble», una canción que honra la belleza de las cicatrices de la misma forma que el arte del kintsugi propone reparar objetos resaltando sus grietas con materiales preciosos. En septiembre lanzó su primer álbum, Detrás de las Palabras, que puedes escuchar aquí mismo.

María Rodríguez – Borracha te recuerdo

La cantante y compositora gaditana María Rodríguez ha pasado varias veces por nuestras secciones de emergentes desde que en 2020 debutara con Desde el Corazón. Hace unas semanas lanzó su nuevo single, «Borracha te recuerdo», sexto adelanto del que será su segundo disco de estudio. El tema, en clave de ranchera, fue grabado en Alea Studios (Logroño) con producción de Alfonso Herce.

Récord Mundial – Libélulas

Récord Mundial es un grupo autogestionado que llega desde Albacete y que está formado por Daniel Molina (guitarra y voz), Juanfer Sánchez (bajo) y Jaime Torres (batería). Activos desde 2020, a finales de septiembre publicaron su segundo álbum, Un Tenso Optimismo. Un lanzamiento que hicieron coincidir con el del sencillo «Libélulas», un potente tema de punk rock.

