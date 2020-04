Como cada miércoles, compartimos con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana, con siete temas de otras tantas banda o artistas emergentes. Se trata de ayudar a nuevas bandas y artistas que buscan darse a conocer, o ampliar su público, y para ello escogemos cada semana un puñado de canciones entre todas aquellas que nos van llegando a la redacción. Para la PlayList Emergente de hoy hemos escogido a Sofía Comas, Kefno, Moon Vision, Los Telepáticos, Tumaca, Mausoleo y Flamsteed.

Sofía Comas – Dime, papá

Sofía Comas es una compositora, cantante y actriz de origen español / canadiense. En 2010 empezó su carrera musical en el grupo Tucan Morgan, aparte de sus diferentes proyectos teatrales y musicales. El primer disco de su proyecto personal se llama El Verano Será Eterno, y saldrá a la venta este próximo viernes 3 de abril. Un álbum en el que Sofía aborda el duelo tras la muerte de un ser querido a través de la música y la poesía. Hace unos días salió, como adelanto, esta canción llamada “Dime, papá”.

Kefno – Purple cloud

Kefno es un joven de tan solo 20 años que desde los 15 años compone su propia música desde su habitación. Tiene una gran cantidad de seguidores en las plataformas digitales, y el año pasado publicó su primer álbum, Me vs Me. Ha actuado en salas como Razzmatazz, Pelícano o Velice. Aunque su tema junto a Kidd Keo, “Purple cloud”es de 2017, esta semana ha vuelto a ser noticia por haber superado el millón de reproducciones en YouTube. Así pues, hemos decidido incluirlo en la PlayList Emergente de hoy. Kefno en redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter.

Moon Vision – El jardín (ft. Yudi Saint X)

“El jardín” es el nuevo single de Moon Vision, en colaboración esta vez con Yudi Saint X. Una canción ensoñadora en la que la cantante nos cuenta la necesidad de huir de un pueblo idílico hacia la ciudad, hacia lo desconocido. Una metáfora, una invitación a ser valientes, a irnos sin apegos a lo que dejamos atrás y a tomar las riendas de una nueva vida, que nos sabemos si será mejor pero sí más emocionante y enriquecedora.

Los Telepáticos – Aguardiente

Los Telepáticos, banda de la que te hablamos hace algunos meses en nuestra sección 7 Minutos al Día, han publicado hace poco un nuevo tema llamado “Aguardiente”. Un tema con el que nos quieren alegrar el confinamiento y que es el tercer adelanto de su nuevo disco, Con la fiesta a cuestas, cuya publicación está prevista para el 17 de abril de 2020.

Tumaca – Tiny G

Tumaca es el proyecto musical de Thomas Powell, joven músico madrileño-estadounidense que en sus temas muestra influencias tanto de la beat scene de Los Angeles como del soul de nueva escuela, pero también de la tropicalia brasileña de los 60 o del nuevo rock psicodélico. Tumaca ya contaba con diversos singles editados, pero recientemente se ha unido a Raso Estudio y juntos nos presentan este nuevo tema llamado “Tiny G”.

Mausoleo – Extraño

Mausoleo es un grupo de post-punk emotivo y contundente que debutaron en 2019 con el EP Extraño. Mientras preparan el lanzamiento de su primer LP, previsto para este año 2020, hace unas semanas nos mostraron el vídeo del tema que da título a su anterior trabajo, “Extraño”. Un vídeo realizado y producido por Tuica, en el que han colaborado asimismo Samuel Alos y Nicolás Molina (casting), María Alcázar Pastor y Damaris Sempere Martínez (escenografía), Carla Ruiz (estilismo) y La Vespa Roja (vestuario).

Flamsteed – Racing a life

Flamsteed es un grupo emergente de la escena Punk Rock Emo de la ciudad condal. Hace aproximadamente un mes nos presentaron su segundo videoclip, correspondiente a su tema “Racing a Life” del EP Issues & Complaints. El vídeo, creado por Eneko Dorronsoro y Biel Cussó, ha sido grabado en el corazón de La Garrotxa y expone el tema central de la canción, es decir, los recuerdos de la niñez junto a los abuelos, con cierta melancolía. Con este emotivo vídeo de Flamsteed, del que os presentamos su versión más larga, cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!