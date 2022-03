Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos elegido siete canciones de True Enemy, Battosai, Airways, Lowis, Vero Martín, Carla Rivarola y Rumia.

True Enemy – On the verge

True Enemy es una banda de Albacete que practica un rock contundente a medio camino entre el stoner, el hard rock, el grunge y el punk. Tras debutar en 2019 con el LP We All Die Alone, el pasado mes de febrero publicaron su segundo álbum, Vultures. El grupo publicó previamente varios sencillos de anticipo, alguno de los cuales ya pasó por nuestra PlayList Emergente. El último de ellos, días antes del lanzamiento del disco, fue este “On the verge” en el que colabora Guillermo Izquierdo (Angelus Apatrida).

Battosai – Auténtico

Battosai es un grupo gallego formado por Héctor Ojea (guitarras, voz), Roque Sampedro (bajo) y Nolo Chazo (batería). De ellos te hablamos hace unos meses en 7 Minutos para presentarte su disco de debut. Hace unas semanas lanzaron como sencillo “Auténtico”, tema grabado en las mismas sesiones que el álbum pero no incluido en el mismo. Sí que aparece en la compilación de Spinda Records llamada Grados. Minutos. Segundos. formado por 12 vinilos de 7″ en los que aparecen canciones inéditas de 24 bandas independientes.

Airways – Out of control

Airways es una banda británica formada por el cantante Jake Daniels, el baterista Brian Moroney y el bajista Jamie Reynolds. A finales del pasado año publicaron su primer álbum, Terrible Town, repleto de frases ingeniosas y riffs potentes. Una buena muestra de su sonido crudo pero pegadizo es este “Out of control” publicado como sencillo hace aproximadamente un mes.

Lowis – Burros o animals

Lowis es el nombre artístico de Lluís Borrell, joven artista y productor de Barcelona. Un nombre que juega con las referencias a su nombre real y también a su otra dedicación: bajista (Low+is=es bajo) de gente como Marina Herlop, Alizzz, Meritxell Nedermann o Vic Mirallas. También es el 50% del proyecto Curos, grupo formado con Vernat. Como artista en solitario, debutó hace unas semanas con una canción titulada “Burros o animals” en la que colabora precisamente Vic Mirallas.

Vero Martín – Tarida

La compositora Vero Martín se prepara para publicar su primer EP en solitario, previsto para esta primavera. Antes nos presentó un nuevo sencillo, “Tarida”, grabado y producido por David de la Plaza. La canción, con letra y música de la propia Vero Martín, llega acompañada de un videoclip rodado en el Parque de Las Norias de Valladolid, grabado y editado por Fernando González de Creative Frame.

Carla Rivarola – La gravedad

Carla Rivarola es una artista de origen argentino pero crecida en México. A finales de 2022 publicará un trabajo discográfico a su nombre con canciones que fueron creadas en medio de una depresión tropical en Puerto Morelos en el año 2019. Para ello Carla ha cambiado de banda y también de sello discográfico. El primer sencillo de esta nueva etapa fue “La gravedad”, estrenado hace un par de meses. Un tema que habla de nostalgia, de relaciones difíciles y de falta de entendimiento.

Rumia – Everything I Did, I Did It Just for You

Rumia es una artista gallega pero afincada actualmente en Berlín. Hoy mismo Rumia ha publicado un nuevos sencillo, “Everything I Did, I Did It Just for You”, a trave?s del sello Fluctua Records. La canción, producida por Manuel Colmenero, es el segundo sencillo de su próximo álbum y habla de las reflexiones, en una noche de fiesta, sobre una relación amorosa que pasa por una situación complicada.