La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, llega el momento de compartir las canciones que forman nuestra PlayList Emergente de esta semana. Una lista semanal que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos elegido siete canciones de Mooring, Alebrije, Black London, Cuneo, Faneka, Vis Viva e Isius.

Mooring – Blue dream

Mooring es una banda de Guadalajara (México) formada en 2020 por Nathalia Romo, Carlos Palacios, Mar Ochoa y Carlos Ferrer. Pronto publicarán su primer álbum, Blue Dream, del que hasta ahora nos han anticipado dos sencillos. El tercero vio la luz hace pocos días y se titula igual que el disco, “Blue dream”. Una canción que apuesta por la sensibilidad, la espiritualidad y la conexión con la naturaleza.

Alebrije – Violetas en otoño

Alebrije es un grupo madrileño formado en 2021 y actualmente integrado por Isa, Javi, Ricardo, Paco, Joan y José Ángel. En su música fusionan el pop y el rock en castellano con la tradición musical del continente americano. En breve lanzarán su primer disco, Inmortales, del que hace unos días adelantaron un sencillo titulado “Violetas en otoño”, una de las canciones con más carácter latino del álbum.

Black London – Geometry of hope

Black London es un grupo de Castellón, aunque algunos de sus componentes residen en Valencia o Barcelona. En su música, que ellos definen como “bailando entre pop y post hardcore”, se muestran sus múltiples influencias que van desde la música clásica hasta el metal. En 2021 publicaron su primer disco, el EP Finally, y en la actualidad se encuentran preparando nuevos sencillos y un segundo EP que saldrá en 2023. Su última canción hasta ahora es esta épica “Geometry of hope”.

Cuneo – Como Nikki Lauda

Cuneo es un grupo alicantino que, tras publicar su primer disco en 2017 y después de varios cambios en su formación, acaban de publicar su nuevo disco: Celestines. Un interesante álbum que se mueve entre el hardcore, el rock alternativo y el post rock con solvencia. Una buena muestra de su sonido, quizás en su faceta más poderosa, rozando el screamo, es este sencillo que salió hace un par de meses titulado “Como Nikki Lauda”.

Faneka – Everybody’s happy in the garden

Faneka es un grupo formado hace un par de años por Inés, Anika, Bruna y Miriam. Hace unas semanas publicaron su primer álbum, Caliu, con el sello Metales Preciosos. Un disco en el que, cantando en inglés, catalán y castellano, muestran un folk entre onírico y festivo que resulta siempre apacible. La canción que abre el disco es esta “Everybody’s happy in the garden” que hoy traemos a nuestra PlayList Emergente de la Semana.

Vis Viva – Canadá

Vis Viva es un grupo formado en Málaga a principios de 2020. Su música muestra influencias del emo, el post punk de los 80 y el pop punk de los 90. A principios de este 2022 ya pasaron por nuestra PlayList Emergente. Hace unas semanas publicaron su primer mini-LP, Anacrusa Benítez. Siete canciones que hablan del amor en todas sus vertientes, pero también de la apatía y el hastío que en ocasiones revolotea de manera inevitable sobre su generación. Entre ellas está “Canadá”, lanzada como sencillo unas semanas antes.

Isius – Hey Mr.

Isius es un grupo vigués formado por Carlos, Edu, Roberto, José y Alberto. En 2019 debutaron con el álbum Songs From Everywhere, al que siguió en 2020 Fox & Castle. Tras un año de silencio, el pasado mes de marzo vio la luz su tercer disco, Little Bighorn, con el que regresan más guitarreros y cercanos al power pop que nunca. Como primer sencillo, a principios de año, publicaron este contagioso tema titulado “Hey Mr.” con el que cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!