Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos elegido siete canciones de Moura, Eterno Relámpago, El Mentiroso de la Montanha, Salvatge Cor, Laam, Mariana També y Delaire.

Moura – Romance de Andrés D’Orois

Moura es una banda gallega que hace dos años publicó su primer álbum. Ahora se disponen a lanzar el segundo, Axexan, Espreitan (Spinda Records), que presentarán oficialmente el próximo 4 de junio en Madrid en el ciclo de conciertos Sound Isidro. Uno de los sencillos de adelanto ha sido “Romance de Andrés d’Orois”, tema que combina folk tradicional con rock progresivo y que cuenta la historia real del bisabuelo materno de Diego, cantante del grupo. El vídeo, obra de Leo López y montado por Hugo Santeiro y Fernando Vilaboy, nos lleva a un mítico programa de la televisión de los 60/70.

Eterno Relámpago – Salida de emergencia

Eterno Relámpago es un proyecto musical que parte de la poesía de Emilio Montaño y sus recitales junto al pianista Manuel Biarnés. Poco a poco los poemas se fueran transformando en temas pop ensoñadores con una gran riqueza armónica y singular lírica. Hace poco publicaron el EP Salida de Emergencia, grabado, mezclado y masterizado en Producciones Peligrosas, con José A. Sánchez (JASS) como productor y la aportación de los músicos granadinos Miguel Martín y Popi González. Hoy en nuestra PlayList Emergente os mostramos el tema que le da título al disco.

El Mentiroso de la Montanha – María

El Mentiroso de la Montanha es el proyecto solista del compositor, arreglador y bajista argentino Joaquín Fridman, quien previamente formó parte de grupos como Juan Izkierdo Grupo y Colombian Combou. A finales de 2020 debutó con un EP titulado María. En las últimas semanas se encuentra promocionando precisamente el tema que le dio título al disco, “María”, presentando aquí con un vídeo obra de Indómita Luz Producciones.

Salvatge Cor – de mi:

Salvatge Cor es una formación balear liderada por Llorenç Romera Pericàs. Este viernes publican su tercer álbum, Cruïlla, el primero con el sello Magic in the Air. Como último adelanto del disco, hace unas semanas, lanzaron el sencillo “de mi:”, un cruce entre Antònia Font, el pop urbano, el neo-soul y el trip-hop. El próximo 6 de mayo estarán en la Sala Laut de Barcelona presentando sus nuevas canciones.

Laam. – Venus y Marte

Laam. (con el punto incluido) es el nombre artístico de la artista murciana Laura Martínez. Residente en los Países Bajos, Laura tiene experiencia en grupos de metal como Shadows Theory o Synergy Protocol. Tras financiar con éxito una campaña de micromecenazgo para grabar y publicar próximamente su disco de debut, Blue, Where Are You Going?, hace escasos días lanzó un sencillo titulado “Venus y Marte”. Una canción evocadora que se acompaña con un vídeo que juega con los contrastes para hablar de pérdida, duelo y aceptación.

Mariana També – Nadie como tú

Mariana També es una joven artista barcelonesa de ascendencia catalano-venezolana. Hasta la fecha ha publicado cinco sencillos con los que ha empezado a hacerse un nombre en la escena local. En marzo vio la luz uno de ellos, “Nadie como tú”, canción que presentó en el pasado Let’s Festival compartiendo escenario con La Bien Querida. Un tema de indie pop suave y delicado producido por la artista y productora argentina Luca Bocci.

Delaire – Todo está vendido

Los madrileños Delaire, de quienes ya te hemos hablado varias veces en Muzikalia, tanto en nuestra PlayList Emergente como estrenando uno de sus sencillos, siguen poco a poco haciéndose un hueco en la escena del indie rock. En junio publicarán su EP Vale Volar, que presentarán en directo el viernes 17 de ese mismo mes en la Sala Caracol. No hace mucho adelantaron un nuevo tema titulado “Todo está vendido”. Una canción sobre la esclavitud del algoritmo que domina buena parte del arte actual con la que cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!