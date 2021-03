La selección de acqustic en 7 Minutos al Día

Arrancamos hoy una sección en la que el sello y agencia acqustic, que trabaja con miles de artistas y grupos emergentes, nos propondrá una selección de canciones entre los muchos lanzamientos que realiza cada mes. Este mes de marzo, acqustic ha escogido para compartir con los lectores de 7 Minutos al Día las canciones de Alison Darwin, Jay Blanes, Malmö 040, Noandrinkswater, Abril Gabriele y acaban anunciando un nuevo disco de The Crab Apples que saldrá mañana, último día del mes.

Alison Darwin – Gravedad

Alison Darwin es un trío de indie rock y post grunge del que ya estrenamos no hace mucho uno de sus últimos sencillos, “Ayer”. Este mes de marzo han publicado un nuevo tema, “Gravedad”. Un relato en primera persona donde la protagonista lucha por encajar entre la gente valiéndose de las fiestas, el alcohol y la música, pero solo consigue sentirse más sola y con ansiedad. “Gravedad” incluye versos calmados, guitarras distorsionadas y un potente estribillo. Esta nueva canción de Alison Darwin es el cuarto avance de su primer largo Ficción Y Realidad (Atomic Records, 2021) que verá la luz el próximo abril. El disco ha sido producido por Mark Dasousa en Atomic Studio, por donde han pasado artistas como ZOO o Smoking Souls. El vídeo de “Gravedad” ha sido dirigido Kevin Bran.

Jay Blanes – Once more

Jay Blanes es un compositor, escritor y multinstrumentista originario de Londres. En 2012 empezó a cantar y compartir versiones en su canal de YouTube, pero lo dejó para centrarse en sus estudios. Tras asistir a un concierto de Ed Sheeran, una de sus máximas influencias, retomó su carrera artística esta vez más en serio. Su nuevo sencillo se llama “Once more” y es una canción muy íntima, personal y profunda que esconde una historia tremendamente emotiva detrás: fue escrita en septiembre de 2020, a los pocos días que su abuelo falleciese por Covid. Como homenaje, Jay Blanes ha grabado la canción también en castellano, el idioma que hablaba con sus abuelos. Para narrar la historia familiar, en la canción habla del guiñote, un juego de cartas con la baraja española al que sus abuelos solían jugar. En la portada del single se ve un rey y una sota de espadas, la jugada con la que se “canta” en la partida y el palo favorito de su abuela.

Malmö 040 – Capítulo final

Malmö 040 es una banda de Barcelona formada en 2016 por Carlos Framis (voz y guitarra), Víctor Rossy (guitarra), Nacho Peguero (bajo) y Gonzalo Saumell (batería). De ellos te hablamos hace pocos meses en nuestra PlayList Emergente de la Semana. Tras publicar en 2018 su primer EP, en los últimos dos años se han centrado en lanzar diferentes sencillos, el último de los cuales se llama “Capítulo final”. Una canción que expresa un mensaje: en ocasiones, perder significa ganar, aunque no lo veamos así en un primer momento. La historia en un principio muestra la impotencia de querer algo sin poder tenerlo, algo con lo que todos podemos identificarnos. Sin embargo, a medida que avanza la canción nos enseña que a veces el hecho de no conseguir lo que queremos puede significar una victoria.

Noandrinkswater – Get a change

Noandrinkswater es el proyecto musical de Noan Cittadino que Acqustic nos traslada desde el Reino Unido. Desde muy pequeño comenzó a interesarse por la música, y cuando descubrió GarageBand empezó a acercarse también a la producción y la composición de sus propios temas, creando pequeñas piezas instrumentales con su móvil o Ipad y descubriendo así su verdadera pasión. A los 16 años empezó a trabajar en su proyecto de manera más profesional publicando su primer sencillo, “Waves“. En la actualidad compagina su carrera artística con sus estudios universitarios. Su último lanzamiento es un tema llamado “Get a change”, una enérgica canción de folk-pop que evoluciona de forma drástica, como si representara cambios de humor y justamente nos intentara transmitir esa vibra. La canción, que forma parte de un EP con el mismo nombre, trata sobre el sentimiento de no estar satisfecho con nuestra realidad subjetiva y la necesidad de un cambio drástico.

Abril Gabriele – Hold on

Abril Gabriele nació en Buenos Aires pero creció en Cataluña, donde dio sus primeros pasos en la música y formó su primera banda: Minerva, con la que tuvo la oportunidad de telonear a Eric Burdon & the Animals en el Festival Internacional de Música de Cadaqués. Además fue cantante solista durante tres años en The Gospel Viu Choir, uno de los coros de góspel más prestigiosos de España. Hace unos tres años se trasladó a Londres, donde ha participado en jam sessions y ha recorrido algunos de los escenarios alternativos más conocidos de la ciudad. Allí ha dado forma a su último trabajo con el productor Jack Geddes y Linda Buratto. Juntos han encontrado el punto ideal en la creación de nuevas canciones originales con inspiración en el soul clásico mezclado guitarras distorsionadas. Canciones en las que se ven las influencias de Abril Gabriele, que van desde Lauryn Hill o Amy Winehouse hasta Radiohead o Angel Olsen. Su último sencillo se llama “Hold on”, una canción a medio tiempo, de estilo soul con toques rock y góspel que empieza relajada y va subiendo de intensidad. Su espíritu característico de la música góspel nos recuerdan que todo el dolor pasa y que hemos de tener paciencia y fe para lo bueno que vendrá.

The Crab Apples – 2020

The Crab Apples es una banda catalana formada por Carla Gimeno (voz), Laia Alsina (guitarra eléctrica) y Laia Martí (bajo). Desde su debut en 2014 han publicado un EP y un par de discos en formato largo. Su nuevo trabajo saldrá precisamente mañana, 31 de marzo, y se llama CRAP. Un disco que promete ser, sobre todo, pop. The Crab Apples hablan en CRAP (coloquialmente, en inglés, ‘mierda’) de temáticas más complejas y oscuras que en sus anteriores trabajos. El guiño entre el título del disco y el nombre del grupo les sirve para cerrar a la perfección el concepto de un álbum de temática reflexiva y reivindicativa. La banda ha incorporado como productor a Víctor Valiente, miembro actual y pasado de bandas como Mucho, Sidonie, Standstill o Delafé, quien ha aportado su particular aproximación a la música electrónica. Víctor ha sampleado y filtrado los instrumentos propios de la formación rock (bajos, guitarras y voces) para crear sonidos que emulan sintetizadores, dando como resultado un sonido más contemporáneo, pero sin renunciar a los toques 80-90’s a los que nos tiene acostumbrados The Crab Apples. Aunque no podemos ofrecerte todavía el disco al completo, aquí tienes uno de los temas que The Crab Apples han publicado como anticipo: “2020”.

Más sobre Acqustic en su página web y en redes sociales:

Facebook

Instagram

Tik Tok

Canal oficial de YouTube

Acqustic en Spotify