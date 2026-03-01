Las canciones de la semana
Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.
mariagrep y Mundo Prestigio – Voy a pensar en ti
Ouineta – Tai chi
Bestia Bebé – El atrevido
Daft Punk – Human after all
Volpina – Qué sería de la ciudad sin nosotros
José González – A perfect storm
Courtney Barnett – Mantis / Sugar plum
Ondas Que Lo Inundan Todo – Estoy listo
Parquesvr – Mi peña
Guille Galván – En qué momento dudé de ti
Gnarls Barkley – Pictures
Vosotras Veréis – Pedro Pascal
OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA
Le Mur – Porno
La banda murciana Le Mur ha publicado esta semana «Porno», segundo single de adelanto de su nuevo EP Bruto que verá la luz el 25 de marzo de 2026 con Spinda Records. La canción habla de la presión social que empuja a las mujeres a cumplir estándares de belleza inalcanzables. Una presión simbolizada en el vídeo, obra de Willy Palazón (Radikal Libre), en el que la cantante del grupo aparece encerrada en una estructura que se va cerrando sobre ella.
Vermú – Por los barbechos
Vermú ha lanzado esta semana un nuevo sencillo titulado «Por los barbechos». Se trata del tercer adelanto de su nuevo disco que verá la luz a finales de marzo y que llevará por título Los Zagales. La canción, que empezó siendo una rumba y posteriormente fue mutando a otra cosa diferente, llega acompañada de un vídeo realizado por Isaac Sevilla en el que, simplemente, se ve a los componentes del grupo atravesando un terreno en barbecho.
Levitants – Fondo de pantalla
Los vallisoletanos Levitants se dieron a conocer en 2019 con el álbum Enola, aunque ya en 2013 te hablamos de ellos en nuestra sección de grupos emergentes. Actualmente se encuentran preparando un nuevo disco, en castellano, del que hace unos días avanzaron una canción titulada «Fondo de pantalla». El tema, irónico y a la vez bailable, es una llamada a la acción para tomar las riendas de tu propia vida.
¡LO QUE HAY QUE OÍR!
Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.