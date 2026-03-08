Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

María José Llergo – Mala mía

La Habitación Roja – Fotógrafo del alma (30 aniversario)

Joaquín Pascual ft. Surfin’ Bichos – Medio desnudo

Morrissey – Amazona

Revendless – Amanecer

Clara Plath – Una nueva idea

Turnstile – I wanna be adored

Matt Berninger & Rosanne Cash – Who loves the Sun

Fangoria – Me voy

DobleCapa – Planes de mierda

Subtónica – Jueces en Berlín

Triángulo de Amor Bizarro – Sacrificio

El Parón – Baila co*o

Sr. Chinarro – El idilio (feat. J)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Claudia Zuazo – Mejor

Claudia Zuazo, teclista de Niña Polaca y cantante en Vez Era y Muro María, debutará con un álbum en solitario este 2026. En enero nos presentó un primer sencillo, «La línea», y esta semana ha salido el segundo, «Mejor». Una canción de duelo y aceptación que marca la línea de lo que será el primer LP de Claudia, que lo presentará el 11 de abril en la Sala Siroco de Madrid a las 17h. (entradas aquí).

Claudia Steccato y Violeta Tello Grau – Terciopelo azul

Claudia Steccato es una cantante, compositora y multiinstrumentista barcelonesa de raíces italianas y alemanas. En su música explora múltiples texturas dentro del pop electrónico alternativo. Su último sencillo, titulado «Terciopelo azul», cuenta con la colaboración de Violeta Tello Grau. Una canción que habla de transformación y que se convierte en el primer avance de Faro, su nuevo EP.

Los Invaders – Sentimentaloides

Los Invaders han publicado esta semana un sencillo titulado «Sentimentaloides», nuevo avance de su tercer álbum de estudio que saldrá a lo largo de 2026. En su nueva canción combinan electrónica nocturna, actitud rock y resaca emocional para hablar de confesiones en la pista de baile, promesas que se olvidan al amanecer y lunes de vuelta a la realidad. El grupo sigue con su gira por salas y estarán en Murcia, Alicante, Langreo, Valladolid y Gijón a lo largo del mes de marzo.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.