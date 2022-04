Liam Gallagher lanza el single que da título a su nuevo disco, ‘C’mon You Know’

Liam Gallagher avanza otro tema más del que será su tercer disco en solitario, que llega tras As You Were de 2017 y Why Me? Why Not de 2019.

C’mon You Know que saldrá el 27 de mayo y tras desvelarnos “Everything’s Electric”, coescrita por Dave Grohl de Foo Fighters, descubrimos la pieza que le da título al álbum.

Un nuevo medio tiempo marca de la casa con su habitual estilo interpretativo entre el rock épico y el brillo que aún deja el recuerdo de Oasis.

Escucha ‘C’mon You Know’ de Liam Gallagher

Liam Gallagher también lanzará un nuevo álbum en vivo, Down By The River Thames, el 27 de mayo. Se grabó en una barcaza y fue transmitido en vivo especial en diciembre de 2020.