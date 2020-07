Lo nuevo de The Cure: su disco más intenso, triste y emocional

Más madera, más leña al fuego, más noticias para los ávidos fans de The Cure que llevan aproximadamente un año escuchando que su banda tiene un disco (¿o tres?) listos y a la espera de poder escucharlos.

Las últimas semanas no dejamos de escuchar informaciones al respecto, por el que parece nuevo portavoz de la banda, su teclista Roger O’Donnell, que esta primavera publicaba nuevo trabajo en solitario llamado 2 Ravens, lanzaba un tweet en el que hace mención a una reciente entrevista en Classic Rock Magazine en la que afirmaba lo siguiente:

Interview in @ClassicRockMag out today where I talk about 2 Ravens and the upcoming Cure record “ it’s going to be an amazing record, I just suggest a little patience”

— Roger O’Donnell (@RogerODonnellX) July 9, 2020