Morrissey agota las entradas en Noches del Botánico en 15 minutos

Morrissey ha agotado las entradas de su concierto previsto para el próximo 12 de junio en Noches del Botánico en, en poco más de 15 minutos. Hoy salían a la venta los tickets y tanto en la web oficial, como en la de El Corte Inglés, ha bastado un cuarto de hora para que volaran las aproximadamente 4.500 localidades disponibles.

Han pasado 10 años desde su última actuación en España, cuando vino a presentar su disco World Peace is None of Your Business (2014) que él mismo definió en su día como el mejor de su carrera y que tres semanas después de su lanzamiento, fue retirado de las tiendas y de los servicios de streaming por indicaciones del jefe del sello Harvest, Steve Barnett. En 2014 lo presentó en Madrid y en 2015 en el SOS 4.8 de Murcia y en Barcelona.

Y es que la polémica persigue al cantante desde hace varios años. Este verano fue noticia después de revelar a través de su página web que podría haber habido una reunión de The Smiths en 2025, pero que Johnny Marr la rechazó. Esto se suma a los disco discos que tiene grabados y que de momento ningún sello ha querido editar.

Dos discos por ver la luz

Han pasado cinco años desde la edición del interesante I Am Not A Dog On a Chain (2020, BMG) y todavía seguimos sin noticias de Bonfire of Teenagers, que fue producido por Andrew Watt y fue grabado en Los Ángeles. Los músicos del álbum son: Jesse Tobias, Andrew Watt, Josh Klinghoffer (ex-Red Hot Chili Peppers) y Chad Smith y Flea (ambos de los Red Hot Chili Peppers). Junto a este, Without music the world dies («Sin música el mundo muere») quinto álbum de Morrissey producido Joe Chiccarelli, grabado junto a la formación: Jesse Tobias, Gustavo Manzur, Alain Whyte, Juan Galeano y Brendan Buckley.

Hasta entonces, nos conformamos con volver a disfrutar de sus canciones y las de The Smiths en una gira que pasará por Europa entre mayo y agosto y que tendrá parada en nuestro país, de momento el 12 de junio en Madrid, en un emplazamiento que se conocerá el próximo 20 de febrero (hagan sus apuestas). Las entradas salen a la venta el próximo 25 de febrero.

Otras fechas de Morrissey en Europa